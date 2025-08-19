Leben in Bayern

Der verurteilte Ansbacher Amokläufer Georg R. (Mitte), hier beim Prozess 2010, ist nach einem erlaubten Ausgang aus der Psychiatrie auf der Flucht. (Foto: dpa/APN/Julia Kellner)

19.08.2025

Verurteilter Amokläufer ist weiter auf der Flucht

Nach einem erlaubten Ausgang kommt der Straftäter nicht wieder zurück. Die Polizei Mittelfranken sucht immer noch nach ihm

Nach seiner Flucht aus der forensischen Psychiatrie in Erlangen ist der Amokläufer aus Ansbach noch immer flüchtig. Es gebe keine neuen Entwicklungen, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Von dem Mann geht nach Einschätzung der behandelnden Klinik aktuell keine Gefahr für die Öffentlichkeit aus.

Der Mann war nach einem genehmigten Ausgang am Samstag nicht in die Klinik zurückgekommen. Seitdem sucht die Polizei Mittelfranken nach dem geflohenen Häftling.

Dieser ist nach Polizeiangaben der Täter des Amoklaufs in einer Ansbacher Schule. Im September 2009 hatte er dort neun Mitschüler und einen Lehrer verletzt. Der damals 18-Jährige war mit einem Beil, Messern und Molotow-Cocktails bewaffnet in die Schule gekommen. 

2010 war er wegen versuchten Mordes in 47 Fällen zu neun Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Eine Jugendkammer hatte zudem die unbefristete Unterbringung in einer Psychiatrie angeordnet. 

Gegen den Mann liegt ein bundesweiter Haftbefehl vor. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
