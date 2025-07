Ein Toter nach Messer-Angriff in Firma in Unterfranken

Ein Mann hat laut Mitteilung der Polizei im unterfränkischen Mellrichstadt in einem Unternehmen drei Mitarbeiter angegriffen und schwer verletzt – eines der Opfer ist mittlerweile gestorben. Die Polizei sprach auf X von einem "spitzen Gegenstand" als Tatwaffe. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Es handelt sich den Angaben zufolge um einen 21-jährigen Deutschen.

Polizei und Rettungskräfte rücken aus

Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht mehr, betonte die Polizei. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen regionalen Netzbetreiber. Die Polizei und Mediziner sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

"Die Versorgung der Verletzten hat oberste Priorität, genauso wie die Klärungen der genauen Umstände der Tat", sagte der Polizeisprecher. Offen blieb zunächst, in welchem Zusammenhang der Festgenommene mit der Firma steht und was sein Motiv gewesen sein könnte. In dem Ort an der bayerisch-thüringischen Grenze leben rund 5000 Menschen.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in jüngster Zeit- in Bayern: Vor nicht einmal einem Jahr hatte ein Mann mit dem Messer an der Technischen Hochschule in Nürnberg einen Mitarbeiter mit dem Messer verletzt. (dpa/BSZ/ts/till)