Wasserqualität in Bayerns Badeseen ist hervorragend

Der sommerliche Badespaß in Bayerns Seen ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums dank einer meist hervorragenden Wasserqualität weitgehend ungetrübt. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) habe 1.122 Wasserproben genommen. In nahezu 98 Prozent der Fälle sei die Wasserqualität als ausgezeichnet oder gut eingestuft worden, teilte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) mit. "Somit bieten unsere Badeseen auch in diesem Jahr eine wunderbare Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und die warmen Tage zu genießen", sagte Gerlach.



Die aktuellen Werte gibt es auch online auf der Linkliste zu den bayerischen EU-Badegewässern, die nach Regierungsbezirken geordnet ist. Für den Feringasee etwa waren die Proben der Internetseite zufolge in diesem Jahr bislang nicht zu beanstanden, gleiches gilt etwa für den Starnberger See in Possenhofen, den Forggensee in Dietringen oder den Großen Brombachsee in Allmannsdorf.



Die Ergebnisse bestätigen die aus dem vergangenen Jahr. Damals hatte das LGL im Freistaat ebenfalls größtenteils erstklassige Wasserqualität attestiert. Nach Angaben des Ministeriums entnehmen die Gesundheitsämter sechs Proben, kurz vor und während der Badesaison von Ende April bis zum 15. September. Diese werden auf Darmbakterien überprüft, bei Verdacht auch auf Blaualgen. (Cordula Dieckmann, Michael Donhauser, dpa)