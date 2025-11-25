Leben in Bayern

Zwischen Pasing und dem Münchner Ostbahnhof fuhren am Dienstagvormittag keine S-Bahnen. (Foto: dpa/NurPhoto/Michael Nguyen)

25.11.2025

Weiche kaputt: S-Bahnen in München fahren teilweise nicht

Eine kaputte Weiche sorgt am Morgen für Ärger im Berufsverkehr in München. Zwischen Pasing und Ostbahnhof fahren keine S-Bahnen. Reisende müssen umplanen

Wegen der Reparatur an einer Weiche fahren in München am Morgen keine S-Bahnen zwischen Pasing und Ostbahnhof. Reisende müssten sich auf Verspätungen und Teilausfälle einstellen, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Die Störung werde voraussichtlich bis 10.30 Uhr dauern. 

Die S1, S2 und S7 sind davon demnach nicht betroffen. Die anderen Linien verkehren nur auf Teilen der Strecke, oder es entfallen Halte. Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden zwischen Pasing und Ostbahnhof in beide Richtungen auf Tram, U-Bahn und Bus umzusteigen. Die DB-Fahrkarten gelten während der Störung auch in diesen. (dpa)
 

