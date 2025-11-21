Leben in Bayern

Das Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence (MIRMI) kooperiert mit der Stiftung Pfennigparade. Ziel der Forschung ist die Verbesserung des Alltags von Menschen mit Behinderung, etwa von Dennis Bruder (vorne), der das MIRMI-Team beim Projekt unterstützt. (Foto: TUM/Andreas Heddergott)

21.11.2025

Wenn der Computer die Gedanken sichtbar macht

Wie Robotik- und KI-Fachleute der TU München behinderten Menschen dabei helfen, ihren Alltag besser zu meistern

Der linke Unterarm ist rasiert, die Elektroden angebracht und die Computer hochgefahren. Jetzt kann das Experiment in dem Labor, das sich die Forscher in einem Raum der Münchner Stiftung Pfennigparade eingerichtet haben, beginnen. „Drehe dein Handgelenk jetzt nach rechts“, bittet Ioannis Xygonakis, Ingenieur für Elektrotechnik am Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence (MIRMI) der TU München, seinen Probanden Dennis Bruder.

Das Ergebnis ist auf dem Monitor sofort sichtbar: Waren bisher dort nur gerade, waagerechte Linien zu sehen, ist es mit der Ruhe jetzt vorbei. Die Linien schlagen enge und hohe Wellen.

Seit einem Unfall mit dem Snowboard gelähmt

Für alle Nicht-Fachleute ist das eine große Überraschung. Dennis Bruder kann sein Handgelenk nicht drehen. Seit einem Snowboard-Unfall ist der Münchner querschnittsgelähmt und Tetraplegiker, was bedeutet, dass er weder Arme noch Beine bewegen kann. In dem eben ausgeführten Versuch hat der 39-Jährige sein Handgelenk nur in Gedanken bewegt. „Ich konzentriere mich und stelle mir vor, genau diese Bewegung auszuführen“, sagt Bruder. Das Ergebnis seiner Bemühung zeigt sich in den Ausschlägen auf dem Bildschirm.

Ist auf dem Bildschirm die Kraft der Gedanken zu sehen? Alex Craik, Kollege von Ioannis Xygonakis am MIRMI, muss bei dieser eher unwissenschaftlichen Frage grinsen, nickt aber dann und sagt: „Man könnte es so ausdrücken.“

Wobei er als Wissenschaftler das Experiment anders erklären würde und zwar in Kurzform in etwa so: Bereits die Vorstellung einer Bewegung führt zu einer Veränderung der elektrischen Gehirnaktivität. Trotz der schweren Rückenmarkverletzungen, wie sie Tetraplegiker wie Dennis Bruder erlitten haben, kommen im gelähmten Muskel noch bewegungsbezogene Signale an.

Und eben diese können die Forscher mithilfe einer speziellen Elektromyographie, dem High-Density-EMG, messen. Dank dieser Signale könnten Querschnittsgelähmte wie Dennis Bruder irgendwann einmal in der Lage sein, ein Hilfsgerät zu steuern oder ihren Rollstuhl zu bedienen.

Genau darum geht es in diesem Projekt. Seit einem Jahr trifft sich das TU-Team, zu dem auch Projektleiterin Melissa Zavaglia gehört, mit Dennis Bruder und einem weiteren Probanden regelmäßig in der Pfennigparade. Es ist das erste Mal, dass die Stiftung, die sich in München seit vielen Jahrzehnten für Menschen mit Behinderungen einsetzt, zu Forschungszwecken mit einer Universität zusammenarbeitet. Anders herum ist es auch das erste Mal, dass die MIRMI-Wissenschaftler in diesem Bereich mit einer nichtklinischen Einrichtung kooperieren.

„Dass wir hier mit Menschen wie Dennis so eng zusammenarbeiten können, ist für uns etwas ganz Besonderes“, erklärt die Projektleiterin. „Wir bekommen von ihm direktes Feedback auf all unsere Fragen, das ist für unsere Forschung enorm wichtig.“

Auf drei Jahre ist die Studie angelegt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen mit ihrer Forschung körperlich eingeschränkten Menschen mehr Selbstständigkeit ermöglichen. Ioannis Xygonakis erklärt, wie das im konkreten Fall funktionieren könnte. „Dennis trägt einen Sensor am Arm und versucht, das linke Handgelenk nach rechts zu drehen“, führt der Ingenieur aus. „Ein Computerprogramm übersetzt die Signale des Sensors, der genau diese beabsichtigte Bewegung misst, in eine konkrete Anwendung, etwa das Klicken der rechten Maustaste.“

Laufen dank Chip in der Schädeldecke

Was futuristisch klingt, liegt angesichts der großen Fortschritte, die in den vergangenen Jahren in einem Bereich erzielt wurden, in dem sich KI, Robotik und Medizin immer enger verzahnen, durchaus im Bereich des Möglichen. 2023 wurde in der Schweiz einem inkomplett querschnittsgelähmten Patienten ein experimenteller Chip in die Schädeldecke eingesetzt, der es dem Mann über einen weiteren Chip im Lendenbereich ermöglichte, bis zu 100 Meter auf Krücken gestützt zu laufen.

2024 erregte ein Fall in den USA Aufsehen. Hier hatten Forscher einem Querschnittsgelähmten einen Chip in das Gehirn implantiert, mit dessen Hilfe der Mann jetzt in der Lage sein soll, unter anderem am Computer Schachfiguren zu bewegen. Aber – und dieses Aber ist groß: Trotz aller Innovationen steht die Forschung noch am Anfang.

„Was wir mit unserer Studie mit der Pfennigparade machen, ist Grundlagenforschung“, betont Projektleiterin Zavaglia. Der biomedizinischen Ingenieurin ist dieser Punkt besonders wichtig. Das TU-Team will keine falschen Hoffnungen wecken. Noch haben die Wissenschaftler erst einen Bruchteil der bewegungsbezogenen Signale decodiert.

„Genau das ist die Schwierigkeit“, sagt Zavaglia. „Wir müssen exakt identifizieren können, welche Bewegung Dennis in Gedanken ausgeführt hat.“ Erst dann könne man einen Schritt weitergehen und sich daran machen, ein entsprechendes Hilfsgerät zu entwickeln.

Vor dem nächsten Experiment brauchen Ioannis Xygonakis und Alex Craik eine Pause, um den Algorithmus des Programms anzupassen. Dennis Bruder ist das ganz recht, dann kann auch er einmal durchatmen. „Es ist anstrengend, sich über einen längeren Zeitraum gezielt auf verschiedene Bewegungen zu konzentrieren“, sagt er. Dennoch mache ihm die Zusammenarbeit mit den Forschern großen Spaß. „Ich bin technisch selbst sehr interessiert, deshalb habe ich mich auch gleich gemeldet, als für die Studie Probanden gesucht wurden“, erzählt er.

Technische Hilfsmittel nutzt er schon heute, sofern sie verfügbar sind. Das Handy bedient er per Sprachbefehl, für E-Mails nutzt er die Diktierfunktion und den Computer bedient er über eine Kopf-Maus und ein Pusteröhrchen, mit dem er den Cursor steuert. Was mal besser, mal schlechter funktioniert. Schon aus beruflichen Gründen würde er sich über eine einfachere Methode freuen. Dennis Bruder ist bei der Pfennigparade für Social Media und digitales Marketing zuständig.

Die Fachleute sind wieder bereit. Dennis Bruder hat jetzt gedanklich einzelne Bewegungen in einer festgelegten Reihenfolge auszuführen. Diese Serie muss er mehrmals wiederholen, während Ioannis Xygonakis und Alex Craik immer wieder Justierungen vornehmen. Nach einer halben Stunde ist es dann für heute geschafft.

Die Arbeit hilft wohl nur anderen Leuten

Ihm sei durchaus bewusst, sagt Dennis Bruder, während ihm die Elektroden vom Arm genommen werden, wie lange Forschung dauern könne und dass er selbst womöglich nicht von dieser Arbeit hier profitieren werde. „Aber darum geht es mir nicht“, sagt er. „Ich bin froh, einen Beitrag zu einem Projekt leisten zu können, das in Zukunft anderen das Leben vielleicht ein wenig erleichtert.“ (Beatrice Oßberger)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Ist die geplante Musterung aller jungen Männer sinnvoll?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
 
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz