Leben in Bayern

Zwei Fahrzeuge der Polizei verlassen das Gelände des Erlanger Klinikums am Europakanal. Dorthin war ein verurteilter Straftäter nach einem genehmigten Ausgang aus der Forensischen Psychiatrie nicht mehr zurückgekehrt. Die Flucht hatte er zuvor geplant. (Foto: dpa/Daniel Löb)

08.09.2025

Wie dem Amoktäter von Ansbach die Flucht gelang

Ein 34 Jahre alter ehemaliger Amokläufer verschwindet während eines genehmigten Ausgangs aus der Psychiatrie und flieht bis nach Kolumbien. Wie ihm dies gelang und welche Folgen das hat

Wie ist es einem Mann aus der Psychiatrie in Erlangen gelungen, bis nach Kolumbien in Südamerika zu flüchten und mit welchen Konsequenzen muss der 34-Jährige nun rechnen? Was die Ermittler zur "filmreifen Flucht" des ehemaligen Amokläufers von Ansbach wissen.

Wie konnte der Mann fliehen?

Der 34-Jährige nutzte einen genehmigten Ausgang am 16. August. Als Teil seiner Therapie durfte er seit Jahresbeginn die Einrichtung immer wieder tagsüber verlassen. Bislang hatte er sich laut Klinik an alle Absprachen gehalten. Als er von seinem Ausgang nicht zurückkam, informierte die Klinik in der Nacht auf den 17. August die Polizei.

Wie lief die Flucht ab?

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler setzte sich der Mann noch während seines rund zehn- bis zwölfstündigen Ausgangs ins Ausland ab. Die Flucht sei detailliert geplant, die Route gut durchdacht und das Zeitfenster des Ausgangs bewusst ausgenutzt worden, sagte Oberstaatsanwalt Friedrich Weitner. Der 34-Jährige hatte demnach einen gültigen Reisepass sowie Gepäck bei sich und gelangte von einem Flughafen außerhalb der Europäischen Union in Richtung Kolumbien.

Hatte der Mann Helfer?

Davon gehen die Ermittler aus. Es gibt demnach Hinweise zu konkreten Personen. Nähere Angaben wollte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. Infrage kämen dabei etwa die Straftatbestände Gefangenenbefreiung und Strafvereitelung. Der Mann soll vor allem finanzielle Hilfe bekommen haben. Mit dem ihm während der Unterbringung zur Verfügung stehenden Geld wäre die Flucht nicht möglich gewesen, hieß es.

Wie gelang die Festnahme?

Zusammen mit Zielfahndern des bayerischen Landeskriminalamts verfolgte die Kripo Erlangen die Spur des Mannes bis nach Kolumbien. Dort ließen sie ihn in Kooperation mit dem Bundeskriminalamt und der kolumbianischen Polizei im Landesinneren festnehmen. Von der Hauptstadt Bogota aus wurde er nach Deutschland gebracht und kam am Sonntag wieder in die Psychiatrie in Erlangen.

Welche Konsequenzen hat das für den Mann?

Der Missbrauch des gewährten Klinikausgangs als solcher ist nicht strafbar. Die Ermittler prüfen derzeit, ob der 34-Jährige während seiner Flucht Straftaten begangen hat. Bislang gebe es aber keine Hinweise darauf.

In der Klinik muss der Mann mit dem Entzug aller Lockerungen rechnen. Zum konkreten Fall wollte sich eine Sprecherin nicht äußern, teilte aber mit, dass dies in der Regel so gehandhabt werde. Der sogenannte Lockerungsmissbrach werde zusammen mit dem Patienten aufgearbeitet und darauf aufbauend eine neue Therapie erstellt.

Wie wird der Vorfall in der Klinik aufgearbeitet?

Die Einrichtung hat den Vorfall laut eigenen Angaben zusammen mit den zuständigen Behörden bereits umfassend untersucht. "Seitens der Behörden gab es keine Beanstandungen des Vorgehens und der Abläufe in der Klinik", teilte eine Sprecherin der Bezirkskliniken Mittelfranken mit. Sie würden die Ergebnisse der polizeilichen Fahndung noch evaluieren und daraus gegebenenfalls Ableitungen treffen.

Warum ist der Mann in der Psychiatrie untergebracht?

Er war 2009 als damals 18-Jähriger war mit einem Beil, Messern und Molotow-Cocktails in einer Schule in Ansbach Amok gelaufen und hatte neun Mitschüler und einen Lehrer verletzt. 2010 war er unter anderem wegen versuchten Mordes in 47 Fällen zu neun Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Eine Jugendkammer hatte zudem die unbefristete Unterbringung in einer Psychiatrie angeordnet. In Erlangen befand sich der 34-Jährige in Therapie. Die Klinik hatte mitgeteilt, dass von ihm für die Öffentlichkeit keine Gefahr ausgehe.

Wie haben die Opfer des Amoklaufs von der Flucht erfahren?

Das Verschwinden des Mannes war über einen Medienbericht bekanntgeworden. Das Polizeipräsidium Mittelfranken ging auf Geschädigte zu, machte ihnen Hilfsangebote und vermittelte Ansprechpartner. Nach der Festnahme hätten sie erst die Geschädigten und dann die Presse informiert, sagte Oberstaatsanwalt Weitner. Das Hilfsangebot für die Geschädigten gelte weiterhin. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll eine Helmpflicht für Pedelecfahrer eingeführt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!