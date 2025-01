Wind, Schnee und Glätte in Bayern

Die Menschen in Bayern müssen sich noch bis Donnerstag auf Wind und vereinzelt Schnee und Glätte einstellen. Am Dienstag kann es kurzzeitig bis in die tieferen Lagen teilweise schneien und glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte.



Im östlichen Niederbayern soll es anfangs durch überfrierenden Nässe noch glatt werden. Im Tagesverlauf ziehen Regen-, Schnee- und Graupelschauer durch den Freistaat, vereinzelt kann es auch gewittern. Von Franken bis nach Schwaben und Oberbayern kann es zudem teilweise stürmische Böen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 8 Grad.

Maximal 0 bis 7 Grad

Am Mittwoch bleibt es dem DWD zufolge bei Schnee oder Schneeregen weiterhin wolkig. In Südbayern gehe das dann aber über zu Regen, in den Mittelgebirgen könne dieser gefrieren. Die Maximaltemperaturen liegen zwischen 0 und 7 Grad.



Am Donnerstag ist im Tagesverlauf mit Regen zu rechnen. Erst am Abend soll es vermehrt auch Schnee geben. Es wird wärmer mit Temperaturen zwischen 4 und 10 Grad.



Erst am Freitag können sich die Menschen in Bayern auf einen meist freundlichen Tag freuen. Wolken wird es aber dennoch geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 4 Grad. (Björn Strasser, dpa)