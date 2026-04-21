Wohnhaus in Niederbayern explodiert: Ermittlungen zur Ursache beginnen

Nach einer Explosion und einem Brand in einem Haus in Niederbayern, bei dem ein Mensch ums Leben kam, sollen heute die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks beginnen. Die Beamten planen, sich einen Überblick an dem Haus zu verschaffen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Haus komplett zerstört

Am Montag war nach einer Explosion das Haus in Frontenhausen (Landkreis Dingolfing-Landau) in Flammen aufgegangen. Das Gebäude brannte komplett nieder und stürzte ein. Bei den Bergungsarbeiten wurde eine Leiche in den Trümmern gefunden. Die Identität des toten Menschen müsse ebenfalls noch geklärt werden, hieß es weiter. (dpa)

