Zahl der Scheidungen in Bayern über 20.000 gestiegen

In Bayern ist die Zahl der Scheidungen im vergangenen Jahr nach zwei Rückgängen in Folge wieder gestiegen. 20.264 Paare ließen sich 2024 im Freistaat scheiden, wie das Bayerische Landesamt für Statistik mitteilte. Im Schnitt waren das etwa 55 Scheidungen pro Tag - und 2,7 Prozent mehr als im Jahr 2023. In etwa der Hälfte der Fälle war 2024 demnach mindestens ein gemeinsames Kind unter 18 Jahren von der Scheidung betroffen.

Das verflixte sechste Jahr

Betrachtet man die Dauern der 2024 geschiedenen Ehen, wurden demnach im Verhältnis die meisten Paare nicht im vermeintlich verflixten siebten Jahr geschieden - sondern schon im Jahr zuvor (1.164 Ehen). Auf Platz zwei der Scheidungszeitpunkte landete das fünfte Ehejahr, erst dahinter das siebte.

Vor 2024 war die Zahl der Scheidungen in Bayern zwei Jahre in Folge zurückgegangen – auch in der längerfristigen Betrachtung ist die Zahl der beendeten Ehen im Freistaat deutlich gesunken. Am höchsten war der Stand laut Landesamt für Statistik im Jahr 2003: Damals wurden binnen zwölf Monaten 29.992 Ehen geschieden - also etwa 9.700 mehr als 2024. (dpa)