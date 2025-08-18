Leben in Bayern

(Foto: dpa/Friso Gentsch)

18.08.2025

Zug und Auto kollidieren: Zwei junge Männer sterben

Das rote Blinklicht an einem Bahnübergang leuchtet. Ein Zug naht in vollem Tempo. Doch ein 23-jähriger Autofahrer fährt trotzdem weiter - mit fatalen Folgen

An einem Bahnübergang bei Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) sind ein 23-jähriger Autofahrer und sein ein Jahr jüngerer Beifahrer beim Zusammenprall mit einem Zug ums Leben gekommen. Obwohl der unbeschrankte Bahnübergang rotes Blinklicht zeigte und ein Zug in vollem Tempo herannahte, fuhr der 23-Jährige laut den Angaben der Polizei weiter. Sein Auto stieß mit dem Zug zusammen.

Die von Ingolstadt kommende Regionalbahn fuhr demnach trotz sofort eingeleiteter Notbremsung frontal in die rechte Seite des Autos. Die 23 und 22 Jahre alten Männer seien vermutlich sofort tot gewesen. Das Auto sei 25 Meter weit in die angrenzende Böschung geschleudert. Die Wrackteile des Fahrzeugs seien weit über 100 Meter verstreut worden. 

Lokführer erleidet schweren Schock

Der Zug kam nach 600 Metern zum Stillstand. Alle 15 Passagiere des Zugs und die Zugbegleiterin blieben demnach unverletzt. Der 50-jährige Lokführer erlitt laut Polizeiangaben einen schweren Schock und musste ärztlich behandelt werden. 

Die Zuginsassen seien mit dem Schienenersatzverkehr weitertransportiert worden. Der Bahnverkehr wurde nach dem Unfall in der Nacht am frühen Sonntagmorgen wieder freigegeben, nachdem bei einer Überprüfung vor Ort an den Schienen kein Schaden festgestellt werden konnte. Laut den Angaben der Polizei funktionierte nach bisherigem Erkenntnisstand die Lichtzeichenanlage für den Bahnübergang und zeigte rotes Blinklicht. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen die Krankenkassen häufiger für Abtreibungen bezahlen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!