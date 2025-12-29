2025 weniger unerlaubte Einreisen nach Bayern

Erneut sind deutlich weniger Menschen unerlaubt nach Bayern eingereist als im Vorjahr. 2025 waren es nach Angaben der Bundespolizei zum Stichtag 31. Oktober 12.207 Fälle, im Vorjahreszeitraum 16.306. Das ist ein drastischer Rückgang im Vergleich zu den ersten zehn Monaten des Jahres 2023, als noch 30.154 illegal Eingereiste gezählt wurden. Die drei häufigsten Herkunftsländer waren 2025 bisher Ukraine, Syrien und Afghanistan.



Zudem wurden laut Bundespolizei bis 31. Oktober dieses Jahres 633 Schleuser gefasst, zehn Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum (703). Auch hier setzt sich der Rückgang fort: 2023 waren es bis Oktober noch 1.223 Schleuser.



Stark zurück gegangen ist auch die Zahl der Geschleusten unter den unerlaubt Eingereisten: Machte im Jahr 2024 die Zahl mit 3.382 Geschleusten etwas mehr als ein Fünftel aus, waren es 2025 nur 1.035 Geschleuste. Ein Sprecher der Bundespolizei erläuterte: "Nicht jede unerlaubt eingereiste Person wurde auch geschleust, aber jede geschleuste Person ist unerlaubt eingereist."

Per Auto, Reisebus oder Zug

Eine Verschiebung gab es laut Bundespolizei bei der Art der Einreise: Die Zahl der unerlaubten Einreisen zu Fuß ging um 80 Prozent zurück und macht lediglich noch ein Prozent aus. Ebenfalls bei einem Prozent liegt der Anteil der Einreisen per Lastwagen (Rückgang um 44 Prozent) und bei drei Prozent die per Kleinbus und Transporter (Rückgang um 40 Prozent).



Den Hauptanteil machen mit 29 Prozent beziehungsweise 3.556 Fällen die illegalen Einreisen mit dem Auto aus, gefolgt von Reisebus (etwa 25 Prozent/3.041 Fälle), Zug (etwa 25 Prozent/3.011 Fälle) und Flugzeug (15 Prozent /1.771 Fälle).



Bürger aus der EU können in der Regel nicht unerlaubt einreisen, wie ein Sprecher erläuterte. Als unerlaubt Eingereiste gelten Menschen von außerhalb der EU, die beispielsweise nicht die erforderlichen Visums- und Grenzübertrittsdokumente oder keine finanziellen Sicherheiten vorweisen können. (dpa)

