Abstinent am Gleis, besoffen im Zug

Großes Tamtam um das Alkoholverbot an Bahnhöfen – dabei galt ein solches Verbot eh schon an etlichen deutschen Stationen. So etwa in München, Nürnberg, Frankfurt oder Hamburg. Grund für die Ausweitung des Verbots ist die bundesweit steigende Gewalt an Bahnhöfen und in Zügen. Bayerns CSU-geführtes Innenministerium sagt: „Ein wirksam umgesetztes Alkoholverbot kann einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit an Bahnhöfen leisten.“

Was bringt ein Alkoholverbot, das im Zug gar nicht gilt? Und das man eh nicht kontrollieren kann



Allerdings: In Fernzügen wie ICE und IC ist das Trinken von Bier, Schnaps und Co auch weiterhin erlaubt. In Nahverkehrszügen gibt es einen Regelungswirrwarr, ebenso wie im ÖPNV. So ist Alkoholkonsum in S-Bahnen und Regionalbahnen in Niedersachsen, Bremen oder Hamburg verboten.



Wer kontrolliert das? Das ist eines der Probleme. Städte beschäftigen Sicherheitskräfte im Nahverkehr. Und wenn’s zu Problemen kommt, rückt die Polizei an, im Fall von Fernzügen die Bundespolizei. Laut Gewerkschaft der Polizei fehlen aber „mehrere Tausend“ Bahnpolizisten. Was Züge nicht sicherer macht.



An bayerischen Bahnhöfen wurden im Jahr 2025 insgesamt 14 605 Straftaten erfasst, im Vorjahr waren es 16 051. Ausländer waren jeweils überproportional häufig tatverdächtig. Der Rückgang, sagt das Innenministerium, sei „nicht in jedem Fall auf eine echte Kriminalitätsveränderung zurückzuführen“. Auch erhöhte Polizeipräsenz spiele eine Rolle.

Vor einigen Jahren wurde mal ein Alkoholverbot im Englischen Garten diskutiert. Daraus wurde nichts, leider



Es stellt sich die Frage, was ein Verbot bringt, das nicht ausreichend überwacht und sanktioniert werden kann. Und das in Zügen, wo es leider regelmäßig zu Gewalt kommt, gar nicht gilt. Ohnehin gäbe es noch andere Orte, an denen ein Alkoholverbot sinnvoll wäre. Warum hat der Englische Garten in München keines? Die Polizei hätte nichts dagegen, vor einigen Jahren wurde das diskutiert. Vor vielen Jahren hatte Markus Söder, damals noch Finanzminister, eine Kooperation mit dem Central Park in New York angekündigt, aus der dann nix wurde. Dabei könnte man sich von da manches abgucken. Alkohol sowie Nikotin sind dort verboten. Und tatsächlich: Nirgends liegen Kippen rum, und krakeelende Pöbler trifft man im Central Park ebenfalls nicht.

(Waltraud Taschner)

