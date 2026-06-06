AfD-Parteitag in Baden-Württemberg: Frohnmaier und Sänze bleiben AfD-Chefs

Markus Frohnmaier und Emil Sänze führen weiterhin die AfD in Baden-Württemberg. Die beiden stehen seit 2022 an der Spitze des Landesverbands und wurden beim Landesparteitag in Heidenheim im Amt bestätigt. 91,25 Prozent der Delegierten stimmten für Frohnmaier, 74,84 Prozent für Sänze.



Frohnmaier ist 35 Jahre alt und Vize-Fraktionschef der AfD im Bundestag. Er kehrte kurz vor dem Parteitag erst von einer umstrittenen Russland-Reise zurück. In Heidenheim warb er für eine Wiederinbetriebnahme der Nord-Stream-Pipelines und die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen. Frohnmaier gilt als einer der einflussreichsten Vertreter des rechten Flügels seiner Partei und als enger Vetrauter von Bundeschefin Alice Weidel. Er war auch Spitzenkandidat der AfD bei der baden-württembergischen Landtagswahl. Sänze ist 75 Jahre alt und Abgeordneter des Landtags.



Früher gab es bei AfD-Parteitagen auch mal Zoff, jetzt gibt man sich geschlossen



Der AfD-Landesverband zeigt sich heute nach außen geschlossen. In der Vergangenheit hatte es auf AfD-Parteitagen in Baden-Württemberg regelmäßig Tumulte gegeben, Grabenkämpfe wurden auf offener Bühne ausgetragen. Die Partei kam bei der Landtagswahl im Südwesten im März auf 18,8 Prozent - und verdoppelten damit fast ihr Ergebnis. Mit 35 Mandaten ist sie mit Abstand die stärkste Oppositionskraft. Frohnmaier bleibt allerdings in der Bundespolitik - er hatte gar nicht für den Landtag kandidiert und wäre nur als Ministerpräsident nach Baden-Württemberg gekommen.



Aktivisten halten es für eine gute Idee, ein Hakenkreuz aus veganem Hack zu servieren

Im Vorfeld des Parteitags sorgtern linke Aktivisten beim Frühstück in einem Heidenheimer Hotel für einen Eklat. Sie servierten eine eigenartige Protestbotschaft auf einem Drehteller: ein Hakenkreuz, geformt aus veganem Hackfleisch.



Zu der Aktion bekannten sich Aktivisten aus dem Umfeld des Zentrums für Politische Schönheit. Um das von den Nazis verwendete Symbol formten die Aktivisten einen Schriftzug: "Vorsicht vor der NSAFD" - eine Buchstabenkombination aus der von Adolf Hitler geführten NSDAP und der AfD.

Die Aktivisten hatten sich heimlich ins Hotel geschlichen, brachten 1,2 Kilo Hack, Zwiebeln, und Gurken mit



Für den Zugang zum Frühstücksraum hatten sich die Aktivisten nach eigenen Angaben heimlich ins Hotel am Congress Centrum in Heidenheim einquartiert, wo auch viele AfD-Delegierte übernachteten. Wegen ihrer kritischen politischen Botschaft werten sie die Aktion nicht als Straftat, weil man das Hakenkreuz, eigentlich ein verbotenes Symbol, durch diese Botschaft ja eingeordnet habe.



Die Polizei bestätigte den Vorfall. Eine dem linken Spektrum zuzuordnende Person habe sich in das Hotel eingemietet und dort am Morgen ein "hakenkreuzförmiges Gebilde aus Hackfleisch" am Büfett platziert, sagte ein Sprecher. Die Ermittler prüfen nun den Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.



Der federführende Aktivist, der anonym bleiben möchte, bezeichnete die Aktion gegenüber der Deutschen Presse-Agentur als "künstlerische Intervention". Ziel sei es gewesen, Menschen zum Nachdenken anzuregen. Der Mett-Igel sei schließlich eine "deutsche Institution". Nach Angaben der Aktivisten bestand das Halenkreuz aus 1,2 Kilogramm veganem Hackfleisch. Nach dem Aufbau des Arrangements seien die Beteiligten teilweise von AfD-Politikern bedroht worden.

"So weit ist die Republik gekommen", sagte Sänze und empfahl den Aktivisten, "es mal mit Arbeit zu versuchen"



Für Empörung sorgte die Aktion bei der Parteiführung. Der Landesvorsitzende Emil Sänze sprach auf dem Parteitag von einer Schmach, die AfD-Politiker ertragen müssten. Er berichtete von "Antifa-Leuten", die im Hotel gewesen seien und "meinten, sie müssten aus Hack ein Hakenkreuz auf die Theke setzen". "So weit ist die Republik gekommen", sagte Sänze. Er riet den linken Aktivisten, es "vielleicht einmal mit Arbeit zu versuchen" statt nur mit Demonstrationen.



Das Zentrum für Politische Schönheit sorgt seit Jahren mit provokanten Aktionen für Aufmerksamkeit. Im vergangenen Sommer störten Aktivisten der Gruppe etwa ein ARD-Interview mit AfD-Chefin Alice Weidel im Berliner Regierungsviertel. (dpa)

