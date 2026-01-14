Agrarminister Rainer: Erleichterter Wolfs-Abschuss notwendig

Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) hält erleichterte Abschüsse von Wölfen angesichts der Anzahl der Tiere in Deutschland für nötig. "Wir haben mittlerweile über 200 Wolfsrudel in Deutschland. Wir haben mehr Wölfe auf die Fläche bezogen als Russland. Also es ist notwendig, dass wir hier einschreiten.", sagte Rainer im ARD-"Morgenmagazin". "Wenn man sich mal mit Wolfsrissen beschäftigt hat, dann ist der Wolfsriss das eine. Das andere sind die Halter von Weidetieren. Es ist nicht nur der Riss. Es ist auch der wirtschaftliche Schaden, aber auch der emotionale Schaden, was das anbelangt."

Der Bundestag debattiert heute in erster Lesung über die Regierungspläne für einen erleichterten Abschuss von Wölfen. CDU/CSU und SPD wollen den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen, damit sogenannte Problemwölfe einfacher getötet werden können - etwa wenn sie Zäune überwunden und Schafe getötet haben. Während Weidetierhalter das Vorhaben unterstützen, sind Tierschützer strikt dagegen.

Für Schutzmaßnahmen wie Zäune oder Herdenschutzhunde sollen es auch weiterhin finanzielle Unterstützung geben, sagte Rainer. "Wir wollen in keinster Weise den Wolf ausrotten." Es brauche aber "jetzt aufgrund der Risse, die stattfinden, die Möglichkeit, den Wolf in einem bestimmten Zeitraum auch zu bejagen und Problemwölfe rechtssicher zu entnehmen." (dpa)