Binnen weniger Monate wurden Millionen Menschen ab Ende 2020 gegen Corona geimpft. Wer die Impfung ablehnte, wurde als „unsolidarisch“ gebrandmarkt. Auch gerieten kritische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die früh gravierende Nebenwirkungen vorhersagten, unter Beschuss.

Inzwischen erzählen Zehntausende Menschen davon, wie viel schlechter es ihnen seit der Impfung geht. Anerkannt werden die Schäden jedoch fast nie. Davon berichtet zum Beispiel Ramona Vanessa Lautenschlager, Leiterin der 2024 gegründeten Neumarkter Selbsthilfegruppe für Menschen mit Post-Vac, Post-Covid sowie Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatigue-Syndrom (ME/CFS).

Von den mehr als 40 Gruppenmitgliedern sind nach den Worten der Oberpfälzerin über die Hälfte seit der Corona-Impfung krank, inklusive sie selbst: „Ich leide an ME/CFS, einer chronischen Myoperikarditis und vielen weiteren Diagnosen.“ Im April sei durch ein MRT festgestellt worden, dass ihre Herzmuskelentzündung nach wie vor aktiv ist. Mehrere Gruppenmitglieder stellten laut Lautenschlager beim Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) einen Antrag auf Anerkennung ihres Impfschadens: „Nach meinem Kenntnisstand wurden sämtliche Anträge abgelehnt.“ Obwohl, oft nach einem Marathon durch das Gesundheitssystem, die Diagnose Post-Vac vorliege. Dennoch werde der Impfschaden rechtlich nicht anerkannt.

Lautenschlager wollte vor dem Sozialgericht klagen, zog ihre Klage jedoch zurück. Ihr fehle, wie vielen anderen, schlicht die Kraft für ein solches Verfahren: „Meine Energie ist durch ME/CFS stark begrenzt.“ Jeden Tag müsse sie abwägen, wofür sie ihre wenigen Ressourcen einsetzen soll.

„Bedrückend“

„Bedrückend“ sei, wie stark Impfstoffhersteller von der Bundesregierung unterstützt werden, während es für Impfopfer keine Hilfe gibt. 29,4 Millionen Euro, kam vor Kurzem durch eine Anfrage der AfD heraus, gab der Bund zwischen Anfang 2021 und Ende Juni 2026 für die Anwälte der Impfstoffhersteller aus.

Dass die nicht haften müssen, sieht auch Marisa Petri von der Post-Vac-Selbsthilfegruppe aus München als riesiges Problem an: „Dadurch fühlt man sich noch mehr so, als würde man es allein gegen den ganzen Staat aufnehmen müssen.“ Der im Sommer 2022 gegründeten Münchner Gruppe gehören 37 Mitglieder an. Einige seien so schwer betroffen, dass sie nicht mehr aus dem Bett kommen. Viele jüngere Mitglieder litten unter wiederkehrenden, nicht gut therapierbaren Herzmuskelentzündungen. Mehr als die Hälfte der Mitglieder sei arbeitsunfähig.

Impfschäden zu behandeln, ist teuer

Bei keinem Gruppenmitglied wurde ein Corona-Impfschaden vom ZBFS anerkannt. Sich gegen die Ablehnungen zu wehren, dafür hat auch in dieser Gruppe kaum ein Mitglied Kraft. Nicht zuletzt der Faktor Geld limitiert den Kampf ums Recht. Was an Geld vorhanden ist, wird laut Petri in teure, von der Kasse nicht bezahlte Therapieversuche investiert.

Impfschäden zu behandeln, ist teuer. Davon erzählt auch die 36-jährige ehemalige Hochleistungssportlerin Kezia-Melinda Kumpf aus Wolfsburg. Die Corona-Impfung wirkte sich bei ihr ebenfalls so schlimm aus, dass sie nach eigenen Worten arbeitsunfähig ist. Kumpf kämpft für die Anerkennung ihres Impfschadens. Außerdem möchte sie einen adäquaten Behinderungs- und einen Pflegegrad.

Lediglich 168 Anträge anerkannt

Laut ZBFS wurden bayernweit bisher 3217 Anträge auf Entschädigung eines Corona-Impfschadens gestellt. 61 betrafen Menschen, die zum Zeitpunkt der Impfung minderjährig waren. Nach wie vor tauchen neue Verdachtsfälle auf. Das führte heuer zu 140 neuen Anträgen. Lediglich 168 wurden insgesamt bisher anerkannt. Abgelehnt wurden 2752. Bearbeitet werden aktuell 200 Fälle. 97 Anträge wurden zurückgezogen oder an ein anderes Versorgungsamt abgegeben.

Abgelehnt wird laut ZBFS unter anderem deshalb, weil nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden könne, dass die Schäden tatsächlich durch die Impfung ausgelöst wurden.

Auch wenn der Kampf gegen die Impfindustrie in den allermeisten Fällen frustrierend ist: Es gibt kleine Erfolge. So erzielte die Mainzer Zahnärztin Pia Galler-Aksoy, die nach der Corona-Spritze von Astra-Zeneca auf einem Ohr ertaubte, im März einen Sieg vor dem Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH). Ihr Anwalt Volker Loeschner hält, wie er der BSZ mitteilt, das Urteil für „bahnbrechend“. Schwer geschädigte Impfopfer erhielten nun einen Auskunftsanspruch gegenüber den Herstellern: „Wir gegenüber Astra-Zeneca.“

60.000 Euro Prozesskosten

Der Pharmakonzern räumte laut Loeschner ein, dass 1788 Menschen ertaubten: „AstraZeneca behauptet aber, dass diese Nebenwirkung nicht gekennzeichnet werden musste.“ Ein weiterer Sieg sei vor dem BGH errungen worden. Alle Instanzgerichte seien nun gezwungen, beantragte medizinische Sachverständigengutachten einzuholen. Bislang sei dies meist abgelehnt worden.

Der Fall seiner Mandantin habe inzwischen 60 000 Euro Prozesskosten verursacht. Loeschner findet: Auch Impfstoffhersteller sollten Verfahrenskosten selbst zahlen. Aufgrund der EU-Beschaffungsverträge finanziert hier jedoch der Staat die Anwälte. (Pat Christ)

