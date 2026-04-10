Politik

Nicht selten werden empfohlene Impfungen abgelehnt. 20 Prozent von 5450 Befragten ab 18 Jahren sind davon überzeugt, dass sich Gesundheitsbehörden „blind der Macht der Pharmakonzerne beugen“. (Foto: dpa/tmn, Zacharie Scheurer)

10.04.2026

Impfungen: Umstrittener Pieks

In der Pandemie wurde viel über den Sinn von Impfungen debattiert. Und heute? Eine Bestandsaufnahme

Seit der Corona-Pandemie ist eine nachlassende Impfbereitschaft zu beobachten, bei verschiedenen Immunisierungen. Woran liegt das?

Die Münchner Versorgungsforscherin Linda Sanftenberg berichtet für den vergangenen Winter von den „schlechtesten Impfquoten gegen saisonale Influenza seit 17 Jahren“. Sanftenberg ist Vorstandsmitglied des Nationalen Aktionsbündnisses Impfen (NABI).

Die Impfbereitschaft zumindest um einige Prozentpunkte hochzuschrauben, ist Ziel der Europäischen Impfwoche vom 19. bis 25. April. Motto: „Impfen wirkt in jeder Generation.“ Sanftenberg betont: Die Wichtigkeit von Impfungen schwinde nicht mit dem Alter: „Im Gegenteil, gerade ältere Patienten ab 60 Jahre sind einem erhöhten Risiko für Infektionen, Langzeitfolgen und schweren Verläufen ausgesetzt.“

Unterschiedliche Entwicklungen je nach Impfung

Insgesamt ist das Impfverhalten sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Impfung man betrachtet. Nicht nur die Impfungen gegen Influenza gehen deutlich zurück. Bayernweit lassen sich auch nur noch vergleichsweise wenige Menschen gegen Corona impfen. Gesteigert werden konnte die Rate der HPV-Impfungen bei Jugendlichen.

Bei den allermeisten Impfungen jedoch hinkt das Impfverhalten den Erwartungen von Facheinrichtungen hinterher, zum Teil deutlich. Selbst bei der stark beworbenen Gürtelrose-Impfung ist das so. Das mag daran liegen, dass es inzwischen eine Reihe von Studien gibt, die von teils schweren Impfnebenwirkungen berichten.

So erschien im März im Journal Scientific Reports eine japanische Studie über anhaltende Symptome nach einer SARS-CoV-2-Impfung. „Wir erstellten ein landesweites Register in 14 japanischen Ambulanzen und analysierten 179 klinisch eindeutige Fälle von 279 eingeschriebenen Patienten“, berichten die Autoren. Von diesen Patienten seien fast 500 Beschwerden gemeldet worden. Ein ganzer Katalog an Störungen ist in der Studie gelistet, vom chronischen Müdigkeitssyndrom über Brustschmerzen bis hin zu Schwindel und Fibromyalgie.

Zweifel, Zahlen und Wahrnehmung

Auch in Bayern werden immer wieder Verdachtsfälle auf mögliche Corona-Impfschäden gemeldet. Nach Auskunft des Zentrums Bayern Familie und Soziales (ZBFS) gingen bis Mitte Januar dieses Jahres 3113 Anträge auf Anerkennung eines Impfschadens ein. 166 wurden anerkannt. Meist gelingt es nicht, einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Impfung und Gesundheitsstörung herzustellen. Das Argument: „Was soll es sonst gewesen sein?“ gilt nicht.

Während der Pandemie in den Jahren 2021 und 2022 gab es nach Auskunft des bayerischen Gesundheitsministeriums eine allgemein hohe Impfbereitschaft. Studiendaten zufolge schätzten 2021 insgesamt 87 Prozent der Bevölkerung die Corona-Impfung für sich selbst als wichtig ein. 2022 waren es immerhin noch 83 Prozent. Inzwischen lassen sich in Bayern nur noch 10 Prozent der Menschen ab 60 gegen Corona impfen.

Das Robert Koch-Institut fand in einer jetzt veröffentlichten Studie heraus: Nicht selten werden empfohlene Impfungen abgelehnt. 20 Prozent von 5450 Befragten ab 18 Jahren sind davon überzeugt, dass sich Gesundheitsbehörden „blind der Macht der Pharmakonzerne beugen“. Weitere 20 Prozent halten es dagegen für vertretbar, Menschen, die gegen bestimmte Krankheiten nicht geimpft sind, von Veranstaltungen auszuschließen. 10 Prozent halten Bestrafungen für legitim.

Kampagnen und Kritik

Nach Aussage der AOK Bayern sind im Freistaat Pneumokokken-Impfungen, Diphtherie-Tetanus-Kombinationen, HPV- und Meningokokken-Impfungen sowie Masern-Mumps-Röteln-Kombinationen stark nachgefragt. Die Gesamtzahl an Impfungen der bei der AOK in Bayern Versicherten blieb zwischen 2021 und 2024 nahezu gleich, wobei zu beachten ist, dass es immer mehr Impfungen gibt. 2021 wurden knapp 1,93 Millionen Impfungen registriert. 2024 waren es 1,95 Millionen.

Die Analyse statistischer Veränderungen über einen noch größeren Zeitraum hinweg ergibt laut AOK wenig Sinn, eben weil immer neue Impfungen hinzukommen. „Beispielsweise wurde die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) für die HPV-Impfung 2018 auf Jungen ausgedehnt, zuvor galt sie ausschließlich für Mädchen“, heißt es.

Um das Bewusstsein für die Bedeutung gerade der HPV-Impfung zu stärken, hat die AOK Bayern 2025 eine Informationskampagne gestartet. Die Zahl der HPV-Impfungen bei den 9- bis 14-Jährigen ist im zweiten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dann um 9 Prozent gestiegen.

In den vergangenen Monaten fiel auf, dass Gürtelroseimpfungen stark beworben wurden. Die Organisation „Mein Essen zahl’ ich selbst – Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte“ protestierte dagegen, dass das Unternehmen GlaxoSmithKline als Hersteller des einzig zugelassenen Gürtelrose-Impfstoffs Shingrix durch Angsterzeugung zur Impfung animiert. Zwecks Umsatzsteigerung würden schockierende Bilder gezeigt und erschreckende Leidensgeschichten wiedergegeben.

Empfohlen wurde die Gürtelroseimpfung für Personen ab 60 Jahren Ende 2018, berichtet die Geschäftsstelle der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Impfen (LAGI). Dennoch seien 2025 lediglich 19 Prozent aller Menschen über 60 Jahren in Bayern zweifach gegen Gürtelrose geimpft gewesen. (Pat Christ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Kfz-Steuer abgesenkt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz