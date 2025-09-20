Politik

Der Staat, gemeinnützige Träger und Kommunen können Asylbewerberinnen und Asylbewerber leichter für gemeinnützige Tätigkeiten heranziehen als noch Anfang 2024. (Foto: dpa/Keystone/Elia Bianchi)

20.09.2025

Deutlich mehr Stellen: Arbeitspflicht für Asylbewerber kommt gut an

Seit einer Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes können Kommunen Asylbewerber in viel mehr Bereichen zu Arbeiten verpflichten. Einzige Bedingung: Die Tätigkeit muss gemeinnützig sein. Vorher musste erst einmal nachgewiesen werden, dass die Arbeit nicht von einer regulären Stelle erledigt werden könnte. Diese Möglichkeit wird auch genutzt

Seit eineinhalb Jahren können Asylbewerberinnen und Asylbewerber leichter zu gemeinnützigen Tätigkeiten verpflichtet werden. Am Bauhof etwa oder in der Friedhofsgärtnerei. Möglich wurde das durch die Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes auf Bundesebene. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) rief die Kommunen dazu auf, von dieser Möglichkeit regen Gebrauch zu machen. Seit vergangenem Mittwoch gibt es auch einen Leitfaden der Staatsregierung dazu. 

Tatsächlich hat sich die Zahl dieser Beschäftigungen im Freistaat mittlerweile deutlich erhöht. Und das, obwohl die Zahl der Asylbewerber gleichzeitig zurückgegangen ist. Zum 30. Juni 2025 gab es 4400 solche Arbeitsgelegenheiten, ein Jahr zuvor waren es 3600. Bei kommunalen Trägern waren es 369 – im Vorjahr gab es lediglich 87, wie das Innenministerium auf Anfrage erklärt.
Arbeitsunwilligen werden die Leistungen gekürzt, um bis zu 180 Euro pro Monat. Laut bayerischem Innenministerium kam das seit Anfang 2024 schon 1126 Mal vor.

Landkreis Traunstein war Vorreiter

Der Landkreis Traunstein bot gemeinnützige Arbeit an, als kein anderer Kreis das tat. Inzwischen sind dort 94 Stellen besetzt. Die gemeinnützige Arbeit für Asylbewerber bleibe „ein wichtiger Bestandteil unserer Integrationsstrategie“, teilt ein Sprecher mit.

Der Bayerische Landkreistag hatte die Gesetzesänderung zunächst als wenig praxistauglich und möglichen Pullfaktor kritisiert. Heute klingt die Bewertung des Präsidenten Thomas Karmasin (CSU) anders: „Dort, wo Arbeitsgelegenheiten geschaffen wurden, überwiegen die positiven Erfahrungen.“

Gülseren Demirel, Sprecherin für Integration der Landtags-Grünen, spricht dennoch von Symbolpolitik: Viele Geflüchtete wollten arbeiten, bekämen aber keine Arbeitserlaubnis. Tatsächlich erhalten Asylbewerber nach drei Monaten Zugang zum Arbeitsmarkt. Leben sie in einer Aufnahmeeinrichtung, erst nach sechs Monaten. Ähnliches gilt für Geduldete. (Thorsten Stark)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Erbschaftsteuer regionalisiert werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!