Arbeitspflicht für Bürgergeldempfänger? Arbeitsministerium skeptisch

Soll es eine Arbeitspflicht für Bürgergeldempfänger geben? Dieser Vorstoß von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze stößt im SPD-geführten Bundesarbeitsministerium auf Skepsis. Gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten zu schaffen, sei mit hohen Kosten und einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden, sagte eine Sprecherin der "Bild". Es entstünden also Kosten, zusätzlich zu den weiterlaufenden staatlichen Geldleistungen. Vorrangiges Ziel müsse deswegen sein, Bürgergeldempfänger in reguläre Beschäftigung zu bekommen. (dpa)

Sollen Bürgergeldempfänger auch die Straßen säubern? Das Bild zeigt reguläre Mitarbeiter des Öffentlichen Diensts. (Foto: dpa)

