Arzttermine: Müssen wir künftig noch länger warten oder selber zahlen?

Ab kommendem Jahr soll es für Patientinnen und Patienten besser werden: Kassenarztpraxen müssen ein Terminkontingent an die Vermittlungsstellen der Kassenärztlichen Vereinigungen melden. Bundesregierung und Krankenkassen gehen davon aus, dass Kassenpatienten so schneller einen Termin erhalten und dass gleichzeitig die Notaufnahmen entlastet werden.



Schon jetzt müssen die Kassenärzte freie Termine melden, den Umfang konnten sie aber selbst bestimmen. Deshalb gibt es etliche Praxen, die sich nicht oder kaum am System beteiligen. Tatsächlich ist die Verfügbarkeit von Terminen regional und je nach Fachbereich sehr unterschiedlich. Auch deswegen blieben bislang im Schnitt rund 44 Prozent der reservierten Kapazitäten ungenutzt. Das ergab eine Auswertung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung.

Werden die gesetzlich Versicherten zu Selbstzahlern?

Doch wird nun alles besser? Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), bezweifelt das. Er glaubt sogar, dass die Wartezeiten länger werden: wegen des verpflichtenden Blockens von Terminen, die womöglich gar nicht genutzt werden. Schließlich könne man so seltener jemanden dazwischenschieben. Der Arzt und FDP-Gesundheitspolitiker Dominik Spitzer klagt: „Ich bin nicht mehr Herr meiner eigenen Termine“, damit werde die Freiberuflichkeit der Ärzte weiter eingeschränkt.



Weniger Steuerung heißt auch: weniger Einnahmen. Dabei müssen die Praxen schon Einnahmeeinbußen hinnehmen. Das vom Bundestag verabschiedete GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz sieht massive Kürzungen im ambulanten Bereich vor – rund 2,7 Milliarden Euro im kommenden Jahr.



KBV-Chef Gassen warnt, dass wegen dieser Streichungen bundesweit mehr als 46 Millionen Termine für Kassenpatienten wegfallen könnten – weil sie nicht mehr entsprechend vergütet werden. Gesetzlich Versicherte müssten sich darauf einstellen, künftig noch länger auf einen Termin zu warten – oder den Termin aus eigener Tasche zu bezahlen. Sie könnten nämlich einen Privattermin in Anspruch nehmen, müssten aber dann anders als Privatversicherte als Selbstzahler alle Kosten tragen. Keine guten Aussichten für gesetzlich Versicherte. (Thorsten Stark)

