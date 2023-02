Aus für den Verbrenner: An den Menschen vorbei

Jetzt hat das EU-Parlament ernst gemacht: Ab 2035 dürfen in der EU keine Neuwagen mit Diesel- und Benzinmotor mehr zugelassen werden. Das dürfte bei den Autoherstellern noch einmal zu einem wahren Absatzboom führen, denn nicht jeder will ein E-Auto.



Aus gutem Grund. Denn nach wie vor fehlt eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur. Vor allem schnelles Laden ist gefragt. Solaranlagen als Überdachung von Supermarktparkplätzen mit entsprechend vielen Steckern, um während des Einkaufs das E-Auto zu laden, sind Mangelware. Ob jetzt Schwung in die Sache kommt, darf vor allem in der Bürokratierepublik Deutschland bezweifelt werden. Sind doch jetzt schon die Genehmigungskapazitäten für Ökostromanlagen weit über dem Limit.



Die Stromversorgung wird ohnehin schwierig. Denn der viele Ökostrom für die E-Autos muss transportiert werden – die Leitungen dafür fehlen. Das wird sich so schnell nicht ändern.

Vom Verbrennerverbot profitieren wohl vor allem außereuropäische Unternehmen. Deshalb darf das politische Votum aus Brüssel durchaus als Deindustrialisierungsmaßnahme interpretiert werden. Chinesische Hersteller haben für dieses Jahr eine E-Auto-Batterie mit 1000 Kilometern Reichweite angekündigt. Ebenfalls aus der Volksrepublik kommt ein E-Kleinwagen für rund 16.000 Euro. In diesem Segment haben deutsche Hersteller nichts zu bieten. In Wolfsburg sollte man also schleunigst umdenken und dem Markennamen Volkswagen wieder Rechnung tragen.



Bis 2035 sind noch zwölf Jahre Zeit. Ob es der schwerfälligen europäischen Industrie gelingt, bis dahin eigene Batteriefabriken hochzuziehen, die Ladeinfrastruktur anzuschieben und günstige E-Autos auf den Markt zu bringen, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass das Verbrennerverbot viele Jobs in der europäischen Autoindustrie kosten wird. Angesichts des fortschreitenden Fachkräftemangels ist diese Konsequenz vielleicht gar nicht so gravierend.



Bleibt zu hoffen, dass Projekte wie das der Uni Erlangen Schule machen. Ab Mitte 2025 sollen Elektroautos auf einem Autobahnteilstück in Nordbayern ihren Akku während der Fahrt laden können.