Bayerns neue Corona-Regeln: Viel Aktionismus

Die Aussicht auf 3G plus beziehungsweise 2G, wenn die bayernweite Klinikbelastung wegen der Pandemie steigt. Wohl schon am Wochenende beginnen damit für viele Nichtgeimpfte weitgehende Einschränkungen. Im Grunde bedeutet es auch bei 3G plus, also der PCR-Test-Pflicht, für Nichtgeimpfte einen Lockdown in vielen Bereichen. Denn wer bezahlt mal so eben 80 Euro für das PCR-Zertifikat, um beispielsweise essen zu gehen?



Die Maskenpflicht an Schulen war erst kürzlich gefallen, jetzt wird sie in einem Anflug von Aktionismus wieder aus dem Hut gezaubert. Für die Kinder ist das stundenlange Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung eine Tortur. Im Schulalltag sind ohnehin regelmäßige Corona-Tests Pflicht. Abgesehen davon kommen die jungen Leute, wie alle außer den zuständigen Regierungsmitgliedern wissen, in ihrer Freizeit völlig ungeschützt zusammen.

PCR- statt Schnelltests: Bringt's das wirklich?

Dass 3G plus und 2G in bestimmten Bereichen das Ausbruchsgeschehen senken, ist fraglich. Über Masseninfektionen bei 2G-Veranstaltungen wurde schon wiederholt berichtet. Denn auch Menschen mit Impfschutz können das tückische Virus in sich tragen und andere infizieren: Ein Drittel aller Corona-Patient*innen in bayerischen Kliniken, so durfte man kürzlich lesen, ist ja geimpft. Zudem stellt sich die Frage, ob die höhere Zuverlässigkeit von PCR-Tests die Tatsache aufwiegt, dass man auf deren Ergebnis oft zwei Tage warten muss – das sind 48 Stunden, in denen man viele Kontakte haben kann – plus weitere 48 Stunden, für die der Test gilt.



Überhaupt, die Teststrategie. Kürzlich hatte Ministerpräsident Markus Söder die Rückkehr zu kostenlosen Corona-Tests erwogen – wenngleich nur für Geimpfte. Natürlich wäre es hilfreich, möglichst viele Corona-Positive frühzeitig zu entdecken. Kostenfreie Tests müssten dabei aber grundsätzlich allen offenstehen, ob geimpft oder nicht. Und die Tests sollten für alle Pflicht sein, auch für die Immunisierten. Zumindest in sensiblen Bereichen wie Kliniken oder Pflegeheimen. In Berlin denkt man über Testpflichten für Geimpfte und Genesene bereits nach. Söder indes hat seine Idee kostenfreier Tests leider komplett begraben.