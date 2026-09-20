Prognosen: Linke bei Berlin-Wahl klar vor CDU

Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin liegt die Linke nach den Prognosen von ARD und ZDF klar vorn. Die Partei mit Spitzenkandidatin Elif Eralp kommt auf 24,5 bis 26 Prozent (Wiederholungswahl 2023: 12,2 Prozent).



Die CDU, die bisher mit Kai Wegner den Regierenden Bürgermeister stellt, erreicht mit ihrem Spitzenkandidaten Stefan Evers demnach mit 20,0 Prozent (28,2 Prozent) Platz zwei.





Die 18.00-Uhr-Prognosen basieren auf Nachwahlbefragungen der Meinungsforscher.

Die Grünen kommen auf 15 bis 15,5 Prozent (18,4 Prozent), die AfD steht bei 13,5 bis 16 Prozent (9,1 Prozent).



Für die SPD werden demnach 12 Prozent (18,4 Prozent) prognostiziert. Das BSW landet bei 5 Prozent und würde nach diesem Stand die Fünf-Prozent-Hürde und damit den Einzug ins Parlament ganz knapp schaffen.

(Alexander Missal, dpa)