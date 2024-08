Bitte, löst Euch auf!

Pünktlich zur Urlaubszeit sind sie also wieder da: die Aktivist*innen der Letzten Generation. Bei ihren Protestaktionen, so hatte es noch zur Jahreswende geheißen, wollten sie künftig aufs Festkleben verzichten. Und auf andere Aktionen setzen. Nun ja – in Frankfurt hatten sie sich vergangene Woche wieder angeklebt. Gestört hatten sie auch am Airport Köln/Bonn. Und jetzt am Frachtflughafen Leipzig. Jedes Mal legten sie den Flugverkehr während der Sommerferien jeweils für Stunden lahm. Nur: Wer soll das gut finden, außer der eigenen Truppe?



Die Menschen, die viel Geld für ihren Sommerurlaub gezahlt haben und die nun einfach darauf warten, dass es nach Monaten der Vorfreude endlich losgeht? Als ob jemand, der wegen solch einer Aktion Unannehmlichkeiten hat, nun beschließen würde, nie mehr zu fliegen. Wie realitätsfern! Auch die meisten Umweltschützer*innen in Parteien und Verbänden, die immer wieder von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft deutlich mehr Engagement für den Klimaschutz einfordern, dürften mit wenig Verständnis auf die Aktionen blicken. Diese lenken schlicht vom eigentlichen Anliegen ab. Und andere Leute, die von den Blockaden aus den Medien erfahren? Die werden entweder mit der Faust in der Tasche an die Stunden zurückdenken, die sie bereits selbst wegen irgendeiner anderen Klebeaktion der Letzten Generation im Stau verbracht haben. Oder trotzdem wütend sein und hoffen, dass dieser Unsinn bald aufhört.

Die Letzte Generation hat klimapolitisch nichts Positives erreicht

Die Letzte Generation stört, sie nervt – vor allem aber hat sie klimapolitisch überhaupt nichts Positives erreicht. Statt möglichst viele Menschen hinter einem wichtigen Ziel, dem Klimaschutz, mit Engagement und Argumenten zu vereinen, spaltet sie und fordert Trotzreaktionen geradezu heraus. Viel mehr als das hat die Gruppe offensichtlich nicht drauf. Der Versuch, politischen Einfluss zu gewinnen, scheiterte zuletzt krachend. Bei der Europawahl erhielt die Letzte Generation lediglich 0,3 Prozent der Stimmen. Ein deutlicher Fingerzeig, wie unbedeutend die Letzte Generation eigentlich ist. Das sollten sich auch die Mitglieder eingestehen und sich auflösen. Vielleicht sollten sie einfach mal in den Urlaub fahren. Das kann man ja auch auf umweltfreundliche Weise tun.