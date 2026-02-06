Politik

Riesenempörung um Gitta Connemanns Teilzeit-Forderung. (Foto: dpa/Chromorange, Bihlmayer)

06.02.2026

Bloß keine Wähler verschrecken

Teilzeit, Klima, Rente: Etliche strittige Themen werden vorm CDU-Parteitag entschärft

Eine provokante Überschrift hat gereicht. „Kein Anspruch auf Lifestyle-Teilzeit“: So hatte Gitta Connemann, Chefin der CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), den Antrag ursprünglich betitelt, der beim Bundesparteitag am 20. und 21. Februar auf die Agenda kommen soll. Denn das wünschen sich etliche Mittelstandsbetriebe: Wer keine Kinder betreut, keine Angehörigen pflegt oder nicht in einer Fortbildung ist, solle, anders als bisher gesetzlich geregelt, nicht mehr von Vollzeit in Teilzeit wechseln dürfen. Doch das überforderte offenbar die angstgebeutelten CDU-Frontleute. Es hagelte Kritik. Der Bundesverband Mittelstand mit CDU-Mann Christoph Ahlhaus an der Spitze forderte quasi Connemanns Rücktritt. Bloß nix allzu Kontroverses vor den fünf Landtagswahlen in diesem Jahr! 

Im Antragsbuch für den CDU-Parteitag finden sich diverse glattgebügelte Initiativen aus der Kategorie „Bloß niemanden erschrecken“


Connemann (CDU), Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, hat ihre Überschrift inzwischen bedauert. Und die CDU-Antragskommission hat den Antrag entschärft. Jetzt ist allgemein die Rede davon, dass man Teilzeitregelungen auf „Fehlanreize“ überprüfen wolle. Obwohl sich inzwischen 15 Wirtschaftsverbände hinter Connemann und deren Initiative gestellt haben.
Im Antragsbuch für den CDU-Parteitag finden sich weitere glattgebügelte Initiativen aus der Kategorie „Bloß niemanden erschrecken“. Beispiel Klima: Eigentlich wollten die Mittelstandsunion und die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft fordern, die deutschen und europäischen Klimaziele abzusenken.
In der CDU war daraufhin offenbar Panik ausgebrochen, dass vor allem Wähler im derzeit grün-schwarz regierten Baden-Württemberg das missbilligen könnten. Statt konkreter Forderungen enthält der Antrag jetzt eher allgemeines Blabla.

Forsche Anträge der Jungen Union zur Rente und Gesundheitspolitik  dürften gar nicht erst diskutiert werden


Forsche Anträge der Jungen Union zur Rente und Gesundheitspolitik wiederum dürften gar nicht erst diskutiert werden. Dort wurden unter anderem Karenztage im Krankheitsfall gefordert. Die CDU-Antragskommission empfiehlt die Überweisung ins parlamentarische Verfahren.
Die Funktionäre sind zufrieden, der gebeutelten Wirtschaft ist damit nicht geholfen.
(Waltraud Taschner)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Tabaksteuer erhöht werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz