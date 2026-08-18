Politik

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat dem SPD-Vorschlag, Hitzeschutz künftig auf Bundesebene anzusiedeln und dem Klimaschutz Verfassungsrang einzuräumen, eine Absage erteilt. (Foto: dpa/Eibner-Pressefoto, Ardan Fuessman)

18.08.2026

"Bürokratischer Irrsinn": Innenminister Herrmann lehnt SPD-Vorschlag zu Klimaanpassung ab

Die SPD-Minister im Bund wollen dem Hitzeschutz mehr Gewicht geben. Bayerns CSU-Innenminister Joachim Herrmann glaubt nicht an den Erfolg einer solchen Maßnahme

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat dem SPD-Vorschlag, Hitzeschutz künftig auf Bundesebene anzusiedeln und dem Klimaschutz Verfassungsrang einzuräumen, eine Absage erteilt. "Dieser Vorschlag steht im krassen Gegensatz zu unserem Ziel der Entbürokratisierung", sagte Herrmann der dpa. 

"Wer eine Schule baut, ist für den Hitzeschutz zuständig, ebenso derjenige, der ein Krankenhaus baut", betonte der bayerische Innenminister. "Es wäre ein bürokratischer Irrsinn, wenn vor Ort nun jeder erst einmal seinen Bau durch den Bund prüfen lassen müsste."

Belastung statt Vereinfachung

Die bayerische Politik sei gerade dabei, das Baurecht auf Landesebene zu entbürokratisieren. "Nationale Vorgaben und neue bürokratische Prüfaufträge würden die kommunale Praxis nur zusätzlich belasten, anstatt sie zu vereinfachen", sagte Herrmann. "Eine neue, breite Kompetenz des Bundes wäre ein neues großes Spielfeld für Verfassungsjuristen, die sich auf Jahre mit Abgrenzungsfragen beschäftigen würden." 

Eine Grundgesetzänderung, die dem Bund neue Kompetenzen gebe und zu Zuständigkeitsstreitereien im Föderalismus führe, sei der völlig falsche Weg. "Wir brauchen weder Gemeinschaftsaufgaben noch Grundgesetzänderungen, sondern rasches konkretes Handeln für mehr Hitzeschutz von jeder Behörde in Deutschland in ihrem ureigenen Zuständigkeitsbereich", sagte der CSU-Politiker. 

Die SPD-Minister in der Bundesregierung hatten vorgeschlagen, eine neue "Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung und Naturschutz" im Grundgesetz zu verankern. Für eine wirksame Anpassung an die Klimakrise brauche es "eine gesamtstaatliche Kraftanstrengung, die Prioritäten setzt, Ressourcen bündelt, Abstimmungen intensiviert und schnelles Handeln ermöglicht", heißt es in einem Papier SPD-geführter Bundesministerien, das vor wenigen Tagen in Berlin vorgelegt worden war.
(Michael Donhauser, dpa)

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