Politik

Bundeskanzler Friedrich Merz (von links, CDU), CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann und Markus Söder, CSU-Vorsitzender, drängen den Koalitionspartner SPD zu weiteren Steuersenkungen und Entlastungen für Unternehmen. (Foto: dpa, Peter Kneffel)

08.01.2026

Bundesregierung: Es droht ein neuer Steuer-Streit

Der schwarz-roten Koalition droht neuer Steuer-Streit. Der Kanzler hat klare Vorstellungen – glaubt aber am Ende an den Kompromiss

Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz und der CSU-Vorsitzende Markus Söder dringen ungeachtet der Widerstände beim Koalitionspartner SPD auf weitere Steuersenkungen und Entlastungen für Unternehmen. "Ich möchte die haushalterischen Spielräume, die wir haben, nutzen, um möglichst bald eine Entlastung der Unternehmen, insbesondere des Mittelstandes, zu erreichen", sagte Merz nach einem Besuch bei der Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon.

Dabei gehe es aber nicht nur um Steuern: "Die Energiekosten sind unverändert zu hoch, die Bürokratiekosten in Deutschland sind unverändert zu hoch, die Arbeitskosten sind unverändert zu hoch, und die Steuern sind in Deutschland zu hoch. Darüber müssen wir mit den Sozialdemokraten sprechen", sagte er.

Merz: Werden nicht alles sofort umsetzen können

"Wir werden nicht alles sofort gleich umsetzen können", räumte der Kanzler ein. Die Haushaltsmittel seien sehr begrenzt. "Aber dies sind Aufgaben, die wir in der Koalition gemeinsam leisten müssen und zu denen wir die ersten wichtigen Entscheidungen in diesem Jahr zu treffen haben."

Merz plädierte dabei - wenn möglich - auch für ein Vorziehen der schrittweisen Senkung der Körperschaftsteuer. "Wenn wir dafür Spielräume hätten, würde ich es befürworten. Darüber müssen wir in der Koalition reden", sagte er - auch wenn nicht alle Unternehmen in Deutschland Körperschaftsteuer bezahlten.

Merz: Das Jahr 2026 ist sehr entscheidend

Söder sagte, die klare Position der Union sei: "Steuern runter, nicht rauf." SPD-Ideen zu einer Erhöhung der Erbschaftsteuer erteilte er eine klare Absage. Stattdessen sollten die Unternehmensteuern gesenkt werden. Und Söder forderte eine Komplett-Abschaffung des Soli. Das wäre "die ehrlichste und beste Form der Steuerentlastung für die Mitte", argumentierte er.

Merz setzt aber bei alledem darauf, mit der SPD Kompromisse zu finden. "Es ist normal, dass es in einer Koalition unterschiedliche Auffassungen gibt, und es ist normal, dass es in einer Demokratie ein Ringen um Ergebnisse gibt", sagte er. "Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit der SPD einen Weg finden werden in diesem Jahr - und das Jahr 2026 ist sehr entscheidend", betonte er. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es zur Pflicht werden, die Nationalhymne in Schulen zu singen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke Inhaltsverzeichnis
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz