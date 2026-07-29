Comeback für Spahn? Söder glaubt daran

Der zurückgetretene Unionsfraktionschef Jens Spahn hat nach Einschätzung des CSU-Vorsitzenden Markus Söder weiter eine politische Zukunft vor sich. "Ich glaube, dass der Weg von Jens Spahn noch nicht beendet ist", sagte der bayerische Ministerpräsident nach der Sondersitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Berlin. "Denn jemand mit solchen Talenten und so einer politischen Kraft, der wird sicher irgendwann wieder eine führende Rolle übernehmen."



Spahn hatte scharfe Kritik auch aus der Union auf sich gezogen, weil er und sein Ehemann Daniel Funke mit Hilfe einer Leihmutter in den USA ein Kind bekommen hatten. Damit umgingen die beiden ein in Deutschland geltendes Verbot und einen Parteitagsbeschluss der CDU. Spahn trat nach scharfer Kritik aus der Union und einer Aufforderung des Kanzlers zurück. Er löste damit eine größere Personalrochade im Kabinett von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und in der CDU-Spitze aus.

(Ulrich Steinkohl, dpa)