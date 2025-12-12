CSU-Generalsekretär Huber: Die Partei hat ihre Versprechen gehalten

Die CSU hat nach Worten von Generalsekretär Martin Huber ihre zentralen Versprechen aus dem Bundestagswahlkampf eingelöst. Als Beispiele nannte er zum Auftakt eines zweitägigen CSU-Parteitags in München die Begrenzung der Migration und die Ausweitung der Mütterrente. Für die CSU gelte: "Versprochen - gehalten", sagte Huber.

CSU-Chef Markus Söder will sich dort am Abend im Amt bestätigen lassen. Für den 58-Jährigen wird es die fünfte Wahl zum Parteichef. Auch die anderen Mitglieder des Vorstands werden turnusmäßig neu gewählt.

Bei seinem Amtsantritt als CSU-Vorsitzender Anfang 2019 hatte Söder 87,4 Prozent der Stimmen erhalten, im darauffolgenden Herbst dann 91,3 Prozent. 2021 hatten 87,6 Prozent für ihn gestimmt, vor der Landtagswahl 2023 erhielt er mit 96,56 Prozent sein bisher bestes Ergebnis.

Auch inhaltlich soll auf dem Parteitag gearbeitet werden: Unter anderem steht ein Leitantrag zur Kommunalwahl im März auf der Agenda. Am Samstag wird Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz erwartet. (dpa)