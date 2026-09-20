AfD stärkste Partei in Mecklenburg-Vorpommen - Erdrutschsieg der Linken in Berlin

Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD laut den Prognosen von ARD und ZDF mit 37 bis 38 Prozent knapp vor der SPD. Letztere kann demnach mit 35,5 bis 36,5 Prozent rechnen. Die Linke kommt auf 6 bis 7,5 Prozent, Grüne (5,5 Prozent) und CDU wären knapp im Landtag vertreten. Die Christdemokraten erzielen aber mit 5 bis 5,5 Prozent das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl in der Bundesrepublik überhaupt. Nach den Prognosen von ARD und ZDF muss die CDU um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.

Bei der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses liegt die Linke nach Prognosen von ARD und ZDF deutlich in Führung. Sie kommt demnach auf 24,5 bis 26 Prozent der Stimmen. Die CDU auf Platz zwei. Sie sackt in beiden Prognosen um 8 Prozentpunkte auf 20 Prozent ab. Die AfD legen auf 13,5 Prozent bis 16 Prozent zu, die Grünen rangieren bei 15 beziehungsweise 15,5 Prozent.

Das BSW muss in beiden Bundesländern mit gut 5 Prozent bangen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich bereits zu den Ergebnissen geäußert und angekündigt, er wolle weitermachen.

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