So unsozial ist die AfD

Es war ein beachtlicher Erfolg für die Alternative für Deutschland. 38 Prozent der Arbeiter wählten laut einer Erhebung von Infratest Dimap diesmal die in Teilen rechtsextrem Partei. Erst weit abgeschlagen auf Platz 3 folgte die SPD mit 12 Prozent. Unter allen Bevölkerungsgruppen kam die AfD auf 21 Prozent, also weit weniger Stimmen.

Viele Ärmere wählten AfD

Anders als manchmal behauptet, hängt die Entscheidung, AfD zu wählen, auch vom Haushaltseinkommen ab. Von den Befragten, die ihre finanzielle Situation selbst als „schlecht“ einordnen, wählten 39 Prozent AfD. Bei Arbeitslosen konnte die AfD ebenfalls enorm zulegen – ein Drittel stimmte für die Blauen. Dabei galten all diese Gruppen lange als zuverlässige Bank für SPD und Linke.

Wahlentscheidend war für diese Gruppen politischen Beobachtern zufolge diesmal insbesondere die Migrationspolitik sowie zum Teil auch die innere Sicherheit. Doch auch die Sozial- und Wirtschaftspolitik spielte eine Rolle: Viele ärmere Bevölkerungsgruppen sind frustriert, weil sie finanziell kaum über die Runden kommen. Doch die meisten Wähler kennen das AfD-Programm offenbar nicht.

AfD will Arbeitslosengeld für viele abschaffen

Denn unter einer AfD-Regierung würden vor allem weniger Betuchte und nicht zuletzt Arbeiter besonders leiden. So will die Partei das Arbeitslosengeld erst bei drei Beitragsjahren zahlen. Und nur, wer mindestens 15 Jahre beschäftigt war, soll ein volles Jahr Arbeitslosengeld I erhalten. In Zeiten des Strukturwandels wäre eine solche Regelung vor allem für Industriearbeiter ein Damoklesschwert. Derzeit bekommen Menschen, die in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt haben, bereits nach einem Jahr Geld und Ältere bekommen länger Geld.

Zudem will die Partei den Mindestlohn nicht weiter erhöhen. Und die AfD will die Mietpreisbremse komplett abschaffen. Die Erbschaftssteuer und den Soli will die Partei streichen – beides müssen Arme aber nicht zahlen. Generell würden vom Steuersystem der AfD vor allem Besserverdiener profitieren. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Marcel Fratzscher kommt in einer Studie zu der Schlussfolgerung: "Die Hauptleidtragenden der AfD-Politik wären ihre eigenen Wähler*innen.“ Die Partei stünde für eine „Umverteilung von unten nach oben“, mache eine Politik im Interesse der Reichen.

DGB: „Feind der Beschäftigten“

Der in weiten Teilen unsoziale Kurs der AFD ist auch ein Erbe aus der Gründungszeit der Partei, als diese von neoliberalen Kräften dominiert wurde. Insbesondere in Ostdeutschland fordern viele Parteikader in bestimmten Bereichen allerdings längst sogar einen Ausbau des Sozialstaats, etwa bei einer Mindestrente – profitieren sollen jedoch nur Deutsche. Die AfD-Bundespartei lies eine BSZ-Anfrage zunächst unbeantwortet. Für den Deutschen Gewerkschaftsbund ist der Fall klar: Die AfD sei ein „Feind der Beschäftigten“. (Tobias Lill)