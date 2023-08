Bei SEK-Einsätzen oder dem Löschen von Waldbränden helfen

Die bayerische Polizei bekommt für 145 Millionen Euro neue Hubschrauber. Die acht neuen Helikopter vom Typ Airbus H145 sind nach Angaben von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) leistungsfähiger als die bisherigen acht und könnten mehr Menschen transportieren. Er sprach am Dienstag in München von einem "technologischen Quantensprung" und dem "modernsten Polizeihubschrauber der Welt".

Sie sind schneller, fliegen länger und fliegen weiter", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der auch zu dem Termin gekommen war und mit Sonnenbrille und Kopfhörern im Helikopter-Cockpit für die Fotografen posierte. Er nannte den neuen Hubschrauber-Typ ein "Vier-Tonnen-Kraftpaket für die bayerische Polizei". Denn die neuen Hubschrauber haben ein "maximales Abfluggewicht" von 3800 Kilo. Bei den alten waren es 2980 Kilogramm.



Bis zum Ende des ersten Halbjahrs 2025 sollen alle acht Maschinen in Betrieb gehen. Die Piloten der Hubschrauberstaffel werden nach Angaben Herrmanns aber derzeit schon an zweien ausgebildet und geschult. Genutzt werden sollen die neuen Hubschrauber künftig auch von Spezialeinsatzkommandos (SEK). Bis zu acht SEK-Kräfte können laut Herrmann mitfliegen - doppelt so viele wie bisher.

Vermisste suchen

Auch bei der Suche nach Vermissten kommen Polizeihubschrauber zum Einsatz. In rund 30 Prozent der Flüge geht es nach Angaben Herrmanns um die Suche nach Vermissten. Allein im vergangenen Jahr seien 110 Vermisste lebend von Polizeihubschraubern gefunden worden.



"Bayern ist das flächenmäßig größte Bundesland mit topographisch vielfältigen Regionen wie den Alpen und großen Gewässern. Das macht Hubschrauber als Einsatzmittel für die bayerische Polizei unverzichtbar", sagte Herrmann.



Die neuen Hubschrauber können bis zu 245 Kilometer in der Stunde (bislang 220) schnell fliegen und so "nahezu jeden Ort in Bayern in kurzer Zeit erreichen". "Das ist für alle Fahndungs-, Katastrophen- und Rettungseinsätze sowie für die Transporte von Spezialeinheiten und bei der Vermisstensuche von erheblicher Bedeutung."

Gut angelegtes Geld

2021 hatte Airbus Helicopters den Zuschlag für die Produktion der acht Hubschrauber bekommen, die nach Angaben Herrmanns eine Laufzeit von 15 bis 20 Jahren haben. Die vielen Millionen seien darum "gut angelegtes Geld".



Die Hubschrauber haben Tageslicht- und Wärmebildkameras, Suchscheinwerfer und Lasthaken für Löschbehälter. Die neuen Helikopter können nach Angaben Herrmanns bis zu 1000 Liter Löschwasser transportieren - mehr als doppelt so viel wie bisher.

Polizeigewerkschaften begrüßen Neuzugänge

Auch die Polizeigewerkschaften begrüßten die Neuzugänge: "Für die genannten Einsatzbereiche braucht es schlichtweg modernste Technik, weshalb wir die Anschaffung der neuen Hubschrauber begrüßen und für den absolut richtigen Schritt im Bereich der Investitionen in die Innere Sicherheit halten", teilte die Gewerkschaft der Polizei mit.



Und Jürgen Köhnlein, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Bayern, sah noch einen weiteren Vorteil: "Auch für das fliegende Personal wird es am Arbeitsplatz Hubschrauber Verbesserungen bei der Gesundheitsvorsorge geben, denn durch die neue 5-Blatt-Rotor-Technik werden die Vibrationen wesentlich reduziert und das Flugverhalten ruhiger."

(Britta Schultejans, dpa)