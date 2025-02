BSW verpasst laut Wahlleiterin Parlamentseinzug - Mehrheit für Große Koalition

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist bei der Bundestagswahl nach Auszählung aller Wahlkreise an der Fünfprozenthürde gescheitert. Laut dem von der Bundeswahlleiterin in der Nacht veröffentlichten Zwischenergebnis verpasste das Bündnis mit 4,972 Prozent den Einzug in den Bundestag. Den Angaben zufolge fehlten dem BSW Partei etwa 13.000 Stimmen. Damit hätte eine Kolaition aus den Unionsparteien und der SPD eine Mehrheit im Bundestag. (BSZ)