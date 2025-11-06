Politik

06.11.2025

Der fatale Drang, alles zu regeln: So steht es um den Bürokratieabbau tatsächlich

Alle sprechen vom Bürokratieabbau – doch der Amtsschimmel wiehert hierzulande weiter, wie etliche Beispiele zeigen. „Experten schätzen die Belastung durch behördliche Vorgaben in der deutschen Wirtschaft auf jährlich über 60 Milliarden Euro“, sagt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft

Der Amtsschimmel wiehert lauter denn je. Etwa 325 000 Arbeitskräfte waren seit dem Jahr 2022 zusätzlich nötig, um die gewachsene Bürokratie zu bewältigen. Das berichtete kürzlich das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB). Allerdings schwächt nicht nur der Staat mit ausufernder Bürokratie die Wirtschaft. Dafür sorgen auch außerstaatliche Akteure wie etwa Banken.  

Mindestens 18 000 Euro für einen zugelassenen Sachverständigen

Wie Bürokratie etwa das Entsorgungsgewerbe belastet, davon berichtet Stefan Böhme, Präsident des Verbands der Bayerischen Entsorgungsunternehmen (VBS). Er betreibt im oberfränkischen Rehau die zweitgrößte bayerische Sortieranlage für Leichtverpackungen. Sein Betrieb zählt zur kritischen Infrastruktur. Um die Entsorgung für die Bürger jederzeit sicherzustellen, wurden weitgehende Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf IT und Anlagentechnik getroffen.

Nun dynamisierte sich in den vergangenen Monaten das politische Vorgehen gegen eventuelle kriegerische Angriffe. Für kritische Infrastrukturen gelten nun neue Mindestanforderungen und verpflichtende Risikoanalysen: Alle zwei Jahre muss durch eine externe Stelle geprüft werden, ob ein Unternehmen die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Kostenpunkt laut Böhme: mindestens 18 000 Euro für einen zugelassenen Sachverständigen, „der alleine zwei Wochen zur Erstzertifizierung veranschlagt“. Für Dokumentation und Zertifizierungsmaßnahmen sind mehrere Beschäftigte im Einsatz. Böhme spricht von einem „Bürokratiemonster allererster Güte“, für mittelständische Unternehmen kaum zu bezwingen.

Doch auch private Akteure tragen dazu bei, dass Unternehmen infolge von Regelungswut fast ersticken. Hans Maier, Vorsitzender des Verbands bayerischer Wohnungsunternehmen, sind vor allem Banken ein Dorn im Auge: „Kreditinstitute verlangen im Zuge von Finanzierungszusagen zunehmend überbordende Angaben zu CO2-Emissionen, Energieeffizienz oder sozialen Kriterien.“

Auch Banken nerven Unternehmen mit überbordenden Auskunftswünschen

Auch Josef Rampl, Geschäftsführer des Bayerischen Müllerbunds, bestätigt, dass die Kontrollsucht zunehmend jenseits des Staates wächst. So würden Müllerbetriebe zwar von der Futter- und Lebensmittelaufsicht überwacht. Dennoch forderten Kunden weitere Zertifizierungen: „Dafür müssen wir eigene Dokumentationen erstellen, Berater bezahlen und Auditoren beauftragen, die uns nach diesen Standards prüfen.“

Und Michael Strauch vom Bayerischen Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden klagt über nicht angemessene Fristen für Widersprüche: Rohstoffgewinnern macht zu schaffen, dass sogar nicht fristgerechte Einwendungen von Umweltverbänden regelmäßig berücksichtigt werden. Er klagt: „Behörden sind tatsächlich verpflichtet, Einwendungen, unabhängig vom Eingangszeitpunkt, zu prüfen.“ Dies führe in der Rohstoffgewinnung und bei Infrastrukturprojekten zu mehrjährigen Verzögerungen. Sein Verband wünscht sich Bürokratieabbau durch Klageverfahrensgrenzen.

Die bayerische Bauindustrie wiederum ärgert, dass Beschäftigte gezwungen sind, die Arbeit einzustellen, auch wenn sie gern sehr viel länger arbeiten würden. Besonders betroffen sind Montagearbeiter, die, statt ab dem späten Nachmittag in einer Pension abzuhängen, lieber weiterarbeiten würden, um am Donnerstagabend heimzufahren. „Die Betriebe brauchen dringend mehr Spielräume bei der Arbeitszeitgestaltung“, sagt Thomas Schmid, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Bauindustrieverbands. Wer es wünsche, solle freiwillig länger arbeiten dürfen.

Über schier grenzenlose Regulierungswut klagt auch Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK). Jüngstes Beispiel: das geplante Bundestariftreuegesetz. „Das rund 50-seitige Bürokratiemonster tritt neben das Mindestlohngesetz, das Entsendegesetz sowie das Tarifvertragsgesetz mit der Möglichkeit von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen“, stöhnt Gößl. Selbst tarifgebundene Unternehmen seien davon erfasst und müssten sich mit völlig überflüssiger Bürokratie auseinandersetzen.

Mehr Disziplin des Gesetzgebers in puncto Bürokratie wünscht sich auch das mittelständische Industrieunternehmen Delo aus dem oberbayerischen Windach. Unlängst erstellte Delo eine Liste all seiner Beauftragten. Sie umfasst 42 Beauftragungen von 445 Beschäftigten. Angeführt wird die Liste vom Abfallbeauftragten nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der Arbeitssicherheitsfachkraft. Sie endet mit dem Umweltmanagementbeauftragten nach dem Energieeffizienzgesetz und dem Zollbeauftragten. Warum werden Betriebe derart akribisch kontrolliert?

VbW übt scharfe Kritik

„Experten schätzen die Belastung durch behördliche Vorgaben in der deutschen Wirtschaft auf jährlich über 60 Milliarden Euro“, sagt dazu Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Zum Teil seien die Vorgaben unerfüllbar. Etwa das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: Viele Unternehmen stoßen hier laut Brossardt an ihre Grenzen, „denn sie haben Tausende Firmen, von denen sie Halbfabrikate oder Einzelteile für die Herstellung ihrer Produkte beziehen“.

Immerhin, in einem Feld wurde gegengesteuert: Schulen freuen sich über nachlassende bürokratische Gängelung. Die sei derzeit kein belastendes Thema, erklärt Susanne Rinno, die eine Mittelschule im unterfränkischen Lohr leitet. Das Kultusministerium sei spürbar daran interessiert, bürokratische Abläufe zu minimieren. (Pat Christ)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die praktische Führerscheinprüfung verkürzt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
 
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!