Derblecken am Nockherberg fällt wegen Ukraine-Krieg aus

Das Politiker-Derblecken beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg fällt angesichts des Ukraine-Krieges in diesem Jahr doch aus. Die Paulaner-Brauerei, die vor einem Monat zunächst die Traditionsveranstaltung verschoben hatte, gab am Donnerstag die Absage bekannt. Damit findet das Brauchtumsspektakel zum dritten Mal in Folge gar nicht oder nicht in der üblichen Form statt.



Es sei zwar gerade jetzt auch die Zeit für politisches Kabarett, die Salvator-Probe und das urbayerische Derblecken lebe jedoch von einer entspannten und ausgelassenen Stimmung bei der Veranstaltung, begründete Brauerei-Geschäftsführer Andreas Steinfatt die Entscheidung. "In der aktuellen Situation halten wir es nicht für möglich, dass diese besondere Atmosphäre zwischen Gästen, Derbleckten und Künstlern entsteht", sagte er.



Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nannte die Absage in ernsten Zeiten "die richtige Entscheidung". Der CSU-Chef hofft, dass im kommenden Jahr dann wieder die Veranstaltung stattfinden kann. "Denn der Nockherberg ist ganz großes bayerisches Schauspiel", schrieb er auf Twitter.

Im Vorjahr gab es nur eine im Internet übertragene Veranstaltung

Im Februar hatte Paulaner zunächst bekannt gegeben, dass das Politiker-Derblecken dieses Jahr wieder mit Publikum stattfinden soll, aber auf einen späteren Termin Ende April verschoben werde. Im Vorjahr hatte es wegen Corona nur eine im Internet übertragene Veranstaltung ohne Gäste gegeben. Im Jahr 2020 war der Mix aus Kabarett und Polittheater wegen der Pandemie ganz ausgefallen. In diesem Jahr sei der Konflikt in der Ukraine der ausschlaggebende Grund gewesen, erläuterte ein Sprecher des Unternehmens.



Bei der Veranstaltung sollte eigentlich der Satiriker Maximilian Schafroth als Fastenprediger wieder eine Rede halten, bei der die Politiker ins Gebet genommen werden. Zudem war wieder ein Singspiel geplant, bei dem Schauspieler in die Rollen bekannter Politiker und Politikerinnen schlüpfen.



Traditionell sitzen einige der Parodierten selbst im Publikum und müssen den Spott dadurch unmittelbar ertragen - beziehungsweise über sich selbst lachen. Alternative Konzepte zu diesem Ablauf seien diskutiert worden, erläuterte der Brauerei-Chef. Sie würden aber "dem Charakter dieser Veranstaltung nicht gerecht".

(dpa)