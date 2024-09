Deutscher Landkreistag fordert Wende in Migrationspolitik

Eine Familie sitzt in ihrem Zimmer, das in einer Asylunterkunft in Olching, nordwestlich von München, mit Betten, Schränken, Tisch und Stühlen eingerichtet ist. Der Landkreistag sieht die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit der Kommunen als erschöpft an. (Foto: dpa/Peter Kneffel)