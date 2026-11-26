Wer bei BMW, VW, Audi oder Mercedes arbeitet, hat es geschafft. Jahrzehntelang verdienten in kaum einer Branche selbst angelernteKräfte so ordentlich wie im Fahrzeugbau. Üblich waren zudem jährliche Gewinnbeteiligungen über Tausende Euro. Und während Polizisten oder Pflegekräfte 39 oder 40 Stunden malochen, ist in der westdeutschen Autobranche nach 35 Stunden Schluss. Zumindest, wenn der Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie gilt.



Für die IG Metall ist die 35-Stunden-Woche Teil der gewerkschaftlichen DNA. „Die deutsche Autoindustrie wurde auch durch die 35-Stunden-Woche zum Weltmarktführer“, glaubt ein Sprecher. Denn mit der 35-Stunde-Woche sei ein sehr große Produktivitätsfortschritt verbunden. Für den bayerischen Bezirksleiter Horst Ott ist klar: „Die 35-Stunden-Woche ist ein Erfolgsmodell – für die Beschäftigten und die Unternehmen.“

Explodierende Arbeitslosenzahl

Es ist noch nicht lange her, da prophezeite auch mancher Ökonom, dass in Zeiten fortschreitender Automatisierung samt KI und damit steigender Produktivität die Arbeitszeit sogar noch weiter sinken könnte. Schließlich könne eine explodierende Arbeitslosenzahl rasch zur Gefahr für die Demokratie werden.



Doch es kam anders: Immer mehr Unternehmen in der Metall- und Elektrobranche pochen auf Mehrarbeit ohne Lohnausgleich, allen voran die Automobilkonzerne. Eine Mercedes-Sprecherin sagt zur 35-Stunden-Woche: „Die Bedingungen, unter denen sie vereinbart wurde, gibt es so heute nicht mehr.“ Der Konzern stoppte vor zwei Wochen vorerst seine Investitionen hierzulande. Zudem werden Werksschließungen und weitere Verlagerungen ins Ausland wahrscheinlicher. Der Konzerngewinn von Mercedes war 2025 um fast die Hälfte auf 5,3 Milliarden Euro gefallen. Bei BMW sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern in den ersten neun Monaten 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 35,2 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro. Der niedrigste Wert seit 2020. Audi-Mutter VW schrieb im dritten Quartal mit 5,8 Milliarden Euro den zweithöchsten Verlust der Konzerngeschichte. Diverse Werke stehen vor dem Aus.



Donald Trumps US-Zölle, Chinas Abschottungspolitik sowie Managerversagen beim Umstieg auf E-Autos setzen die einst weltweit führende Automobilbranche unter Druck. Hinzu kommt die verkorkste deutsche Standortpolitik, die Strom- und Energiekosten für die energiehungrige Branche massiv verteuerte. Auch hohe Lohnnebenkosten und EU-Subventionen für andere EU-Staaten trieben die Produktion zuletzt ins Ausland, nicht nur in der Autobranche.

An der Lohnkostenschraube drehen

15.000 Industriearbeitsplätze gingen in Deutschland zuletzt pro im Monat verloren. Viele Firmen würden deshalb gerne an der Lohnkostenschraube drehen und die 35-Stunden-Woche kippen.



BMW ist noch zurückhaltend. Die Frage, ob die 35-Stunden-Woche noch zeitgemäß sei, lasse sich nicht „mit einer pauschalen Verlängerung der Arbeitszeit beantworten“, sagt ein Sprecher und fügt hinzu: „Es geht um wettbewerbsfähige Arbeitskosten und Flexibilität dort, wo sie für Beschäftigte und Unternehmen sinnvoll ist.“ Wettbewerbsfähige Energiepreise, eine verlässliche Infrastruktur und weniger Bürokratie seien essenziell für die Zukunft der Branche.



In der Vergangenheit rettete der Staat die Autokonzerne oft mit Subventionen. Auch heute verhindern eine E-Autoprämie und das Dienstwagenprivileg noch höhere Verluste.



Gewerkschafter wissen um die schwierige Lage. Ein möglicher Kompromiss wäre dem Vernehmen eine vorübergehende Abkehr von der 35-Stunden-Woche in angeschlagenen Unternehmen.



Bei Redaktionsschluss war der Streit von Arbeitgebern und Gewerkschaften noch in vollem Gange. Klar ist: Ein Kompromiss wird nicht leicht.

(Tobias Lill)