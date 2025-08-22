Politik

IP-Adressen von Nutzern könnten künftig drei Monate gespeichert werden. (Foto: dpa/Uli Deck)

22.08.2025

Dobrindt: IP-Adressenspeicherung kommt bald

Die Bundesregierung will IP-Adressen drei Monate speichern, um Ermittlungen gegen Kindesmissbrauch zu erleichtern. Datenschützer und Juristen warnen, dass eine flächendeckende Speicherung Grundrechte gefährden könnte

Die Koalition will eine Speicherpflicht für IP-Adressen einführen. Ermittler erhoffen sich davon mehr Erfolge im Kampf gegen Kindesmissbrauch. Der Innenminister kündigt eine baldige Umsetzung an.

Die Ermittlungsbehörden könnten bald bessere Instrumente zur Bekämpfung von sexuellem Kindesmissbrauch an die Hand bekommen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) zeigte sich in Berlin vor Journalisten auf Nachfrage optimistisch, dass die im Koalitionsvertrag mit der SPD vereinbarte dreimonatige Speicherung von IP-Adressen zügig umgesetzt wird.

„Verständigung in den nächsten Wochen“

Federführend für das Thema sei das Bundesjustizministerium. Man sei in der Abstimmung, die Gespräche liefen positiv. Er erwarte in den nächsten Wochen eine Verständigung auf einen Gesetzestext.

Die Bundesregierung werde den Strafverfolgungsbehörden neue Ermittlungsinstrumente an die Hand geben, versprach auch Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) in einer Mitteilung. „Ich bin zuversichtlich, dass wir beim Schutz von Kindern und Jugendlichen in dieser Wahlperiode Wichtiges erreichen können“, sagte sie. 

Kritik von Juristen und Datenschützern

Das Bundeskriminalamt (BKA) begrüßt das Vorhaben. Das werde die Ermittlungserfolge noch einmal deutlich steigern, sagte BKA-Präsident Holger Münch in Berlin. Auch die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus, unterstützt eine gesetzliche Speicherung von IP-Adressen. „In Fällen von sexuellem Missbrauch kann der schnelle Zugang zu gespeicherten Kommunikationsdaten entscheidend sein, um Täter und Täterinnen zu identifizieren und Kinder aus akuten Gefahrensituationen zu befreien“, erklärte sie.

Kritik an der geplanten IP-Adressenspeicherung kommt unterdessen von Juristen und Datenschützern. Die Bundesrechtsanwaltskammer und der Verband der Internetwirtschaft bezeichneten die Massenspeicherung als unzulässig. Sie verstoße gegen Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs, da eine anlasslose Speicherung ohne konkrete Verdachtsmomente nicht zulässig sei. Datenschutzkritiker warnen zudem, eine flächendeckende Aufzeichnung der Internetnutzung gefährde das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und könne auch journalistische Quellen sowie Berufsgeheimnisse untergraben. Bei einer Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages war der Ansatz ebenfalls umstritten, mehrere Experten lehnten eine anlasslose IP-Speicherung klar ab. (loh/dpa)

Infokasten: Geschichte der IP-Datenspeicherung in Deutschland
2008–2010: Erste Diskussionen über Vorratsdatenspeicherung von Telefon- und Internetdaten. EU-Richtlinie 2006/24/EG verpflichtet Mitgliedstaaten zur Speicherung von Verbindungsdaten.

2010: Das Bundesverfassungsgericht erklärt die deutsche Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig, da sie die Grundrechte auf informationelle Selbstbestimmung und Telekommunikationsgeheimnis verletzt.

2015: Neue Vorratsdatenspeicherungsgesetze treten in Kraft, allerdings stark eingeschränkt und wiederholt von Gerichten überprüft.

2017: Das EuGH-Urteil „Tele2/Watson“ schränkt anlasslose Datenspeicherung deutlich ein; Speichern von IP-Adressen nur noch bei konkretem Anlass erlaubt.

2023–2025: Die Bundesregierung diskutiert erneut eine zeitlich begrenzte IP-Speicherung (zum Beispiel drei Monate) speziell zur Bekämpfung sexuellen Kindesmissbrauchs. (loh)

 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Förderung privater PV-Anlagen abgeschafft werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!