Dokumentation Obersalzberg wird eröffnet

Sechs Jahre nach der Grundsteinlegung wird am Mittwoch die erweiterte Dokumentation Obersalzberg mit einem Festakt eröffnet. Die neu gestaltete Ausstellung zur Aufarbeitung der NS-Zeit an Hitlers ehemaligem zweitem Wohnsitz gilt als Leuchtturmprojekt des Freistaats Bayern.



Nach mehreren Verzögerungen ist sie pünktlich noch vor der Landtagswahl fertig geworden. Am Donnerstag öffnet die Ausstellung für die Besucher.



Erwartet werden unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (beide CSU) und Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München/Berlin.



Söder hatte als Fürackers Vorgänger im Oktober 2017 den Grundstein für den Neubau gelegt. Damals hieß es, 2020 solle eröffnet werden. Dann kam Corona dazwischen.

Kostenrahmen lag am Ende bei 30,1 Millionen Euro

Unter dem Leitmotiv "Idyll und Verbrechen" soll die neue Ausstellung die enge Verbindung des Obersalzbergs mit den Massenverbrechen des Nazi-Regimes aufzeigen. Das Team des Instituts für Zeitgeschichte (IfZ) entwickelte das Konzept, das mit mehr als 350 Exponaten und zahlreichen multimedialen Elementen die Geschichte des Obersalzbergs neu vermitteln soll. Dazu gestalteten Studentinnen der Fakultät für Gestaltung der Technischen Hochschule Augsburg (THA) ein neues Logo.



Die "Dokumentation Obersalzberg" betreibt seit 1999 die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, sie zählt dabei zu den bundesweit und international bedeutenden Einrichtungen. Mehr als drei Millionen Menschen besuchten das Zentrum mit der Dokumentation über die NS-Gewaltherrschaft und ihre Folgen, ehe es wegen des Neubaus geschlossen wurde.



In der Planung war dafür anfänglich von etwa 14,6 Millionen Euro ausgegangen worden. Nun soll der zuletzt genannte und genehmigte Kostenrahmen von 30,1 Millionen Euro eingehalten werden. (Sabine Dobel, dpa)