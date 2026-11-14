Mit einem Pontifikalrequiem und einem anschließenden Staatsakt im vollbesetzten Münchner Liebfrauendom hat Bayern Abschied von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger genommen. Der Sarg mit dem vor zehn Tagen überraschend verstorbenen Politiker war in eine weiß-blaue Rautenfahne eingehüllt, ein Ehrenspalier der bayerischen Polizei stand an den Seiten. Vor dem Gottesdienst zogen zahlreiche Ministerkollegen und politische Weggefährten am Sarg vorbei.

„I did it my way“

In seiner Predigt nannte Kardinal Reinhard Marx Aiwanger ein „echtes bayerisches Mannsbild“. „Es war ein großes Leben, das Vieles erreicht hat, aber auch manchmal gescheitert ist“, sagte Marx. Aiwanger sei kämpferisch gewesen, habe auch die „Seite des Gutmütigen“ und ein „großes Herz“ gehabt. Aiwanger habe mit seiner Begeisterung viele Menschen angesteckt und mit vollem Einsatz für das Gemeinwesen gewirkt. Beim Blick auf Aiwangers Leben sei ihm Frank Sinatra in den Sinn gekommen“, berichtete Marx. „I did it my way.“ So sei es auch bei Aiwanger gewesen.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nannte den frühen Tod Aiwangers eine „Tragödie“. „Ein tapferes Herz hat aufgehört zu schlagen“, sagte er. „Ganz Bayern trauert, ich auch.“ Noch immer könne er die Nachricht von Aiwangers Tod nicht fassen. Auf einer Auslandsreise habe er die SMS eines Journalisten mit der Frage erhalten, ob es stimme, dass Aiwanger gestorben sei. Er habe das erst für eine Falschnachricht gehalten und Aiwanger geschrieben: „Bei dir alles ok?“ Doch die Nachricht sei nicht mehr zugestellt worden.

„Vollblutpolitiker“

Aiwanger sei ein „Vollblutpolitiker“ und ein „echtes bayerisches Original“ gewesen, würdigte Söder. Ein Heimatmensch, naturverbunden und warmherzig. Trotz all seiner Aufgaben als Minister und Vorsitzender der Freien Wähler habe er sich auch um die kleinen Fragen gekümmert, sei volksnah gewesen. Und uneitel. Als er ihn für den Bayerischen Verdienstorden vorgeschlagen habe, habe er Aiwanger „fast drängen müssen“, diesen auch anzunehmen, berichtete Söder.

Söder warf auch einen Blick auf sein Verhältnis zum Verstorbenen. Sie seien bis 2018 politische Gegner gewesen und danach in der gemeinsamen Regierung Partner. „Das war nicht von Anfang an ein Honeymoon“, erinnerte sich Söder. „Es musste sich finden.“ In der Folgezeit habe man gemeinsam viel für Bayern auf den Weg gebracht. Aiwanger sei „direkt, aber fair, schlau, aber nicht hinterfotzig“ gewesen, man habe sich immer auf ihn verlassen können. „Wir beide waren am Ende ein eingespieltes Team“, bekundete Söder. Nun sei Aiwanger bestimmt im Himmel, sitze vielleicht auf einem Hochsitz und habe dort droben bereits eine Ortsgruppe der Freien Wähler gegründet. „Lieber Hubert, wir werden dich niemals vergessen“, schloss Söder.

„Er ging hinaus, einfach zu den Menschen"

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hob die besondere Volksnähe Aiwangers hervor. „Er ging hinaus, einfach zu den Menschen, krempelte die Ärmel hoch und legte los“, schilderte sie. Er habe den Menschen in den politischen Arenen des Landes eine Stimme gegeben, ihnen oft aus der Seele gesprochen. “Er war ein demokratischer Volkstribun“, sagte Aigner. Unermüdlich sei Aiwanger unterwegs gewesen. „Er lief und lief und lief, verlässlich wie ein Fendt-Schleppermotor“, erklärte Aigner mit Blick auf Aiwangers lange ausgeübten Beruf als Landwirt. „Er konnte Stall und Staatsbankett, er konnte Bierzelt und er konnte auch Plenum.“ Aiwanger habe sich nicht verbiegen lassen, auch nicht durch die Pflichten des Amtes. „Hubert Aiwanger war eines der großen politischen Talente unserer Zeit“, würdigte Aigner, er habe sich um die Demokratie verdient gemacht. Aiwanger sei einzigartig gewesen, eine „Urkraft“. Selbst wenn man es wollte, man könnte ihn nicht kopieren.

Als großen Verlust für Bayern bezeichnete Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl den Tod Aiwangers. Als er die Nachricht erhalten habe, sei eine Stille eingetreten, „die so schwer ist, dass man sie kaum ertragen kann“. „Ich verneige mich vor einem aufrechten Weggefährten und treuen Freund“, wurde Streibl persönlich. Auch er nannte Aiwanger ein „bayerisches Original – ungeschliffen, gradlinig, manchmal kantig, aber stets echt, unverfälscht und authentisch“. Er sei „im reinsten Sinne ein treuer Diener des Volkes“ gewesen. Besonders dankte Streibl Aiwangers Familie für das Verständnis und die Geduld, die sie für Aiwangers Engagement in der Politik aufgebracht habe. „Ich weiß selbst, wie es ist, einen Vater zu haben, der nie zuhause ist“, blickte er zurück auf seine Kindheit und Jugend, während der sein Vater Max als Minister und später Ministerpräsident aktiv war.

„Er hatte das Herz am rechten Fleck"

In weiteren Nachrufen würdigte der Vorsitzende des bayerischen Jagdverbandes, Hubert Stärker, das ehrliche Bemühen des zuletzt auch für Jagd zuständigen Ministers Aiwanger, die Anliegen der Menschen ernstzunehmen und widerstreitende Interessen zusammenzuführen. „Er hatte das Herz am rechten Fleck und war ein Menschenfreund“, sagte Stärker. Die Nürnberger Wirtschaftsprofessorin Veronika Grimm hob Aiwangers rastlosen Einsatz für die Belange von Wirtschaft und Unternehmen hervor. Es habe in Bayern wohl kaum einen Firmenchef gegeben, der nicht Aiwangers Handy-Nummer gehabt habe.

Am Ende der Veranstaltung wurde Aiwangers Sarg von acht Polizisten durch den Dom ins Freie getragen. Dort verabschiedeten Jagdhornbläser den Verstorbenen, Böllerschüsse hallten durch die Stadt. Angeführt von einer Motorradeskorte der Polizei wurde der Leichnam in die niederbayerische Heimat Aiwangers überführt, wo er im Familienkreis zu Grabe getragen werden wird.