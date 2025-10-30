Politik

Razzia (Symbolbild.) Foto: dpa

30.10.2025

Ein erschreckender Trend: Hausdurchsuchungen wegen unliebsamer Meinungsäußerungen

Bagatelldelikte wie Beleidigungen oder gar unliebsame Meinungsäußerungen dürfen nicht dazu führen, dass die Polizei Wohnungen durchsucht. Doch ein ums andere Mal scherten sich Vertreter der Justiz zuletzt offenbar nicht um die im Grundgesetz verbrieften Rechte. BSZ-Kommentator Tobias Lill über eine gefährliche Entwicklung

Für Betroffene ist anschließend vieles nicht mehr so, wie es einmal war. Liegen persönliche Dinge am richtigen Ort? War jemand am Kleiderschrank? Eine unverhältnismäßige Hausdurchsuchung hat für die Opfer oft bleibende Folgen. Sie zweifeln an der Unverletzlichkeit ihrer Privatsphäre. Umso wichtiger ist es, dass Gerichte eine solche Maßnahme nicht leichtfertig anordnen. Bagatelldelikte wie Beleidigungen oder gar unliebsame Meinungsäußerungen dürfen nicht dazu führen, dass die Polizei Wohnungen durchsucht. Schließlich garantiert das Grundgesetz die Meinungsfreiheit und die Unverletzlichkeit der Wohnung.

Doch ein ums andere Mal scheren sich Vertreter der Justiz offenbar nicht um die Verfassung. Zuletzt im Fall von Norbert Bolz. Der konservative Publizist hatte einen Post der taz kommentiert. „Deutschland erwacht“, hatte das Blatt geschrieben und ein AfD-Verbot gefordert. Bolz kommentierte als Gegner eines Parteienverbots satirisch: „Gute Übersetzung von woke: Deutschland erwache!“ Er habe die links-autoritäre Verbotskultur kritisieren wollen, begründete Bolz seine Wortwahl.

„Pimmel“ oder „Suffkopf“ reichen für eine Hausdurchsuchung

Der Spruch „Deutschland erwache“ war eine Losung der Nazis. Seine Verwendung kann strafbar sein. Doch dass der Post kein Fall für den Kadi ist, sollte sich jedem erschließen. Eine Meldestelle gegen Hass im Netz gab den Post dennoch an das BKA weiter. Die Berliner Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Auch in anderen Fällen waren es Meldestellen, die wegen harmloser Posts die Ermittler einschalteten – so etwa beim „Schwachkopf“-Meme, von dem sich Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck beleidigt fühlte. Die Kripo durchsuchte deshalb 2024 die Wohnung eines Frührentners im Landkreis Haßberge. Begriffe wie „Pimmel“ oder „Suffkopf“ reichen hierzulande ebenfalls, damit Richter Wohnungen auf den Kopf stellen lassen.

Die Meldestellen verstehen sich teils als Bollwerk gegen Rechtsextremismus und die AfD. Doch der Übereifer einzelner Mitarbeiter ist mit schuld, dass Letztere stärker wird. Denn viele Menschen haben zunehmend das Gefühl, man dürfe nicht mehr sagen, was man denkt.

Generell ist es schwierig, Sätze ohne Kontext zu beurteilen und per se unter Strafe zu stellen, nur, weil auch Nazis oder Terrororganisationen sie nutzen. Denn folgt man dieser zweifelhaften Logik, müsste auch der Gebetsruf „Allahu akbar“ (Gott ist groß) strafbar sein. Schließlich benutzen ihn auch viele Attentäter.
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll begleitetes Trinken ab 14 Jahren verboten werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!