Eine Reform soll die Bauverfahren in Bayern beschleunigen - offenbar mit Erfolg

Zwei neue Maßnahmen sollen Bauprojekte beschleunigen: Seit 1. Januar reichen Bauherren aus bayerischen Kommunen ohne eigene Baubehörde ihre Bauanträge gleich beim Landratsamt ein – und nicht erst bei der Kommune, in der sie bauen wollen. Zudem ist es mittlerweile bei 90 Prozent aller Baubehörden möglich, den Antrag digital zu stellen. Bis Jahresende soll das nach dem Willen der Staatsregierung überall möglich sein.

Bayerns Bauministerium sieht für Bauherren durch die Reformen einen Zeitvorteil von bis zu zwei Monaten. Immerhin kann das Landratsamt jetzt direkt nach Eingang des Bauantrags prüfen, ob alles vollständig ist, und parallel die Gemeinde sowie alle benötigten Fachstellen digital benachrichtigen. „Es gibt Bauaufsichtsbehörden, die eine durchschnittliche Verfahrensdauer von gerade einmal 65 Tagen für einen Antrag im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren haben“, sagt ein Ministeriumssprecher der Staatszeitung.

Die meisten Bauherren reichen ihre Unterlagen noch analog ein

In einer kleinen BSZ-Umfrage bestätigen die Landratsämter München, Ansbach, Passau und Regensburg die Verkürzung des Gesamtverfahrens sowie einen reibungslosen Ablauf. In diesen Landkreisen gehen die Bauanträge allerdings schon seit Längerem gleich ins Landratsamt. Im Landkreis Miesbach, der erst in diesem Jahr umgestellt hat, beklagt man dagegen „kompliziertere Abläufe“ für das Landratsamt und für die Gemeinden.

Handlungsbedarf sehen alle befragten Baubehörden beim digitalen Bauantrag. Die meisten Bauherren reichen ihre Unterlagen noch analog ein, die Dokumente müssen so eingescannt werden – was viel Personal bindet. Der Bayerische Landkreistag fordert daher eine Pflicht zur digitalen Einreichung des Bauantrags. (Thorsten Stark)