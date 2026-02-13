Politik

Ladesäulen für Tesla-E-Autos. Fiat, Opel, Dodge und andere Hersteller sagen jetzt adé zur E-Auto-Zukunft. (Foto: dpa/Rene Traut)

13.02.2026

Es lebe der Verbrenner: Die ersten Hersteller wenden sich vom E-Auto ab

Kommt jetzt die Rückkehr zum Verbrenner? Der Stellantis-Konzern hat die Notbremse gezogen. Der in den Niederlanden ansässige Automobilriese – zu ihm gehören Citroen, Chrysler, Dodge, Fiat, Opel und Peugeot – sagt etliche geplante E-Modelle ab und setzt stärker auf Verbrenner und Hybrid

Kommt jetzt die Rückkehr zum Verbrenner? Der Stellantis-Konzern hat die Notbremse gezogen. Der in den Niederlanden ansässige Automobilriese – zu ihm gehören Citroen, Chrysler, Dodge, Fiat, Opel und Peugeot – sagt etliche geplante E-Modelle ab und setzt stärker auf Verbrenner und Hybrid.

In Deutschland gibt es bislang noch keinen E-Auto-Stopp. Die Hersteller setzen weiterhin auf den Dreiklang aus E-Autos, Hybriden und Verbrennern. Denn die Elektrowende kommt nicht so schnell in Gang wie erhofft. Man werde den Kundinnen und Kunden „weiterhin Neufahrzeuge mit allen Antriebsarten anbieten“, sagt ein Sprecher von Audi der BSZ. Beim Ingolstädter Autobauer geht man davon aus, dass die Übergangsphase zum rein elektrischen Fahren noch bis zu zehn Jahre dauern wird.

Ähnlich verfährt man beim Münchner Konkurrenten BMW. „Anders als andere Hersteller legen wir uns nicht auf einzelne Segmente oder Antriebsformen fest“, so ein Unternehmenssprecher. Jeder Kunde bekomme den neuesten Stand der Technik. Ab 2028 sei deshalb der BMW X5 auch mit Wasserstoffantrieb erhältlich. Ein Strategieschwenk sei nicht geplant.

Erbitterte Gegner des Verbrenner-Aus

Die CSU sowie Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sind weiterhin erbitterte Gegner des geplanten Verbrenner-Aus. Aiwanger fordert „endlich echte Technologieoffenheit statt grüner Wunschpolitik“: Die Menschen sollten die Antriebssysteme frei wählen können, sagt Aiwanger der BSZ.

Zwar wurde inzwischen das für 2035 geplante Verbrenner-Aus der EU etwas aufgeweicht. Anstelle der geforderten kompletten CO2-Freiheit sollen Neuzulassungen ab 2035 „nur“ noch eine Senkung um 90 Prozent erreichen. Das bedeutet also keineswegs einen freien Markt für Verbrenner ohne Klimavorgaben. Ohnehin muss das alles erst noch durchs EU-Parlament und von den EU-Mitgliedsstaaten bestätigt werden. 

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat deshalb bereits gefordert, dass Technologieoffenheit in der Praxis auch realisierbar sein müsse. Denn durch die neuen EU-Vorschläge drohen laut VDA für die deutsche Automobilindustrie neue Hürden, neue Belastungen, neue Bürokratie. Eine CO2-Reduzierung um 10 Prozent, die an den Einsatz von grünem Stahl bei der Autoherstellung und den Einsatz von E-Fuels gekoppelt wird, ist für den VDA keine Entlastung.

Dudenhöffer fordert Planbarkeit

Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer versteht das Hin und Her eh nicht. Er fordert Planbarkeit für die Autoindustrie. Die Stellantis-Entscheidung nimmt er kopfschüttelnd zur Kenntnis: Für ihn ist das eine Anbiederung an die Politik von US-Präsident Trump. Seit dieser amtiert, „will keiner mehr E-Autos, der Sprit ist weiterhin günstig, Klimawandel gibt es nicht“, resümiert Dudenhöffer.
Derweil schwächelt der Automarkt in Deutschland weiterhin. Laut Kraftfahrt-Bundesamt wurden im Januar 2026 insgesamt 193.981 Pkw neu zugelassen – ein Minus von 6,6 Prozent gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres (Januar 2025). Am stärksten vertreten waren im Januar die Hybride mit 58.206 Neuzulassungen, gefolgt von 43.695 Benzinern. Auf Platz 3 lagen E-Autos mit 42.692 Zulassungen, gefolgt von Dieselfahrzeugen mit 27.309 Neuanmeldungen. Schlusslicht waren mit 21.790 Plug-In-Hybride.

Die Bundesregierung hat erneut ein Förderprogramm zum E-Autokauf etabliert. Die deutsche Autoindustrie wird davon indes kaum profitieren. Denn deren E-Autos sind schlicht zu teuer. Selbst der für rund 25.000 Euro angekündigte VW Polo ist angesichts des Dacia Spring für 16.900 Euro keineswegs günstig.
(Ralph Schweinfurth)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Tabaksteuer erhöht werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz