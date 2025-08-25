Politik

Flüchtlinge auf dem Weg über die sogenannte Balkan-Route. (Foto: dpa)

25.08.2025

Flüchtlingspolitik: Bayerns Innenminister Herrmann widerspricht Merkels "Wir schaffen das"-Mantra

Das Land sei in der Summe überfordert gewesen, so viele Menschen kurzfristig zu integrieren, sagt der CSU-Politiker. Ex-Kanzlerin Merkel zieht derweil zehn Jahre, nachdem sie jene drei Worte wählte, eine positive Bilanz ihrer Asylpolitik. Sie habe „keinen Zweifel“ daran, heute wieder genauso zu handeln, sagt die CDU-Politikerin

Zehn Jahre nach dem legendären Satz "Wir schaffen das" zur Aufnahme Hunderttausender Flüchtlinge ist Deutschland sieht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Licht und Schatten. "Es ist gelungen, viele Menschen gut zu integrieren", sagte er im Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, Radiowelt am Morgen). 

Allerdings gebe es auch Zehntausende Menschen, die auch nach zehn Jahren "noch nicht einigermaßen Deutsch sprechen", die keinen Arbeitsplatz hätten oder auch nicht arbeiten wollten. "Da ist manches auch nach wie vor in Schieflage."

Folgen nicht abschätzbar

Am 31. August 2015 hatte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) jene drei Worte gewählt, nachdem gerade bekanntgeworden war, dass für das laufende Jahr 800.000 Flüchtlinge in Deutschland erwartet wurden und Tausende Geflüchtete von Ungarn kommend in Richtung Deutschland unterwegs waren. Herrmann sagte dazu, die Dimension dessen, was daraus folgte, sei damals für kaum jemanden absehbar gewesen. 

Bund überfordert

"Es war ein guter Wille da, aber irgendwo sind dann natürlich auch in einem starken, großen Land wie Deutschland die Kapazitäten, die realen Möglichkeiten doch begrenzt", sagte Herrmann. "Der Bund selbst war nicht in der Lage, die Konsequenzen aus den Ankündigungen der Bundeskanzlerin eigentlich wirklich auch umzusetzen. Wir haben da schon Riesen-Probleme gehabt." 

So habe es etwa zwei Jahre lang gedauert, bis der Bund das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das für die ganze Sachbearbeitung zuständig war, auf den entsprechenden Stand gebracht genügend Mitarbeiter eingestellt habe. 
Konsequenter abschieben

Herrmann, 2015 bereits Innenminister in Bayern, sagte: "Wir haben in der Tat vieles geschafft. Jeder Flüchtling hat ein Dach über dem Kopf bekommen." Gleichzeitig sei das Land aber in der Summe überfordert gewesen, so viele Menschen kurzfristig zu integrieren in Deutschland. "Das ist letztlich schon unterschätzt worden."

Merkel würde wieder genauso handeln

Zehn Jahre später sehe man in fast allen europäischen Staaten, dass es eine Begrenzung der Zuwanderung brauche. "Es geht nicht darum, dass wir niemandem helfen, aber es geht darum, dass diese Zahlen begrenzt werden müssen, dass sie deutlich reduziert werden müssen." Abgelehnte Flüchtlinge, die kein Bleiberecht hätten, müssten daher auch konsequenter abgeschoben werden.

Ex-Kanzlerin Merkel zieht derweil in der noch nicht ausgestrahlten ARD-Dokumentation „Merkels Erbe – 10 Jahre ‚Wir schaffen das!‘“ eine positive Bilanz ihrer Asylpolitik. Sie habe „keinen Zweifel“ daran, heute wieder genauso zu handeln, sagt die CSU-Politikerin. Die Doku ist bereits in der Mediathek abrufbar. (dpa/till)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Förderung privater PV-Anlagen abgeschafft werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!