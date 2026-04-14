Politik

Baustelle des neuen Strafjustizzentrums an der Dachauer Straße in München. Für staatliche Behörden soll künftig nur noch in Ausnahmefällen neu gebaut werden. Mieten heißt die neue Devise. (Foto: dpa, Peter Kneffel)

14.04.2026

Freistaat will neue Büros künftig lieber mieten als bauen

Ein Finanzamt hier, ein Gerichtsgebäude da - in der Vergangenheit wurde in Bayern der Bedarf an neuen Immobilien am liebsten per Neubauten gestillt. Das soll sich nun ändern - Ausnahmen inklusive

Für die Unterbringung staatlicher Behörden sollen künftig nur noch in Ausnahmefällen neue Gebäude gebaut werden. "Die Staatsregierung geht bei der Unterbringung der staatlichen Behörden neue Wege. Der neue Grundsatz lautet "Mieten statt Bauen"", teilte die Staatskanzlei nach einer Sitzung des Ministerrates in München mit. Ziel sei es, vorhandene Flächen und Gebäude noch besser zu nutzen, mit der Anmietung als Regelfall. 

Gilt nicht für Spezialbauten wie Gefängnisse und Konzertsäle 

Sollte für die staatliche Nachfrage nichts Geeignetes im eigenen Bestand vorhanden sein, solle verstärkt auf Angebote des Immobilienmarkts zurückgegriffen werden, sagte Bauminister Christian Bernreiter (CSU). Er machte aber auch gleich klar, dass das Konzept an seine Grenzen stoßen dürfte, etwa bei Leuchtturmprojekten oder Spezialbauten wie Gefängnissen oder Konzertsälen. Es sei immer eine wirtschaftliche Frage, wie die konkreten Entscheidungen ausfielen. 

Auf Nachfrage unterstrich Bernreiter, es gehe dabei nicht um den Wohnungsmietmarkt, dadurch werde der Freistaat auch nicht als neuer Konkurrent im Immobilienmarkt auftreten. "Es geht rein um staatliche und Büroflächen", sagte er.

Größte Reform des staatlichen Hochbaus seit Jahrzehnten

Darüber hinaus hat das Kabinett laut Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) die wohl umfassendste Reform im staatlichen Bauen seit zwei Jahrzehnten beschlossen. Es gehe um eine massive Beschleunigung bei Bauvorhaben. Von der Grundstückssuche bis zur Fertigstellung: alles solle "schneller, effizienter und günstiger" werden. 

Der staatliche Hochbau ist mit derzeit rund 650 Projekten mit einer Bandbreite von 3 Millionen Euro bis 5 Milliarden Euro ein echter Konjunkturfaktor. Seit 2018 hat der Freistaat den Angaben zufolge 84.000 Wohnungen auf den Weg gebracht, bis 2030 steht zudem eine Extra-Milliarde für den kommunalen Wohnungsbau bereit. 

Viele Vorgaben für Wohnungsbau werden abgeschafft 

Um hier noch mehr Baumaßnahmen trotz der vielerorts schwierigen Finanzlage anzukurbeln, werden zudem Vorgaben in der Wohnungsbauförderung abgeschafft. Bisher sind hier technischen Mindestvorgaben für geförderte Wohnungen definiert, etwa ein zweites WC für Vier-Zimmer-Wohnungen. Die Kommunen und die Projektträger können künftig selbst über die Standards entscheiden, um die Baukosten niedrig zu halten. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Kfz-Steuer abgesenkt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz