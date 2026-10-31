Gen-Z-Proteste verliefen nicht nur friedlich, auch nicht in Bayern

Bei den Jugendprotesten in Nürnberg ist ein Versammlungsteilnehmer verletzt worden. Grund sei möglicherweise ein Böllerwurf, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken der Deutschen Presse-Agentur. Angaben zur Schwere der Verletzung gab es zunächst nicht. Die Person sei vom Rettungsdienst behandelt worden. Die Polizei stoppte den Demonstrationszug kurzfristig. Nach einem Appell an die Teilnehmer per Lautsprecher habe der Zug dann aber wieder fortgesetzt werden können.



Bereits vor dem Vorfall waren in Nürnberg aus der Menge heraus immer wieder Gegenstände in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden, darunter auch Pyrotechnik. Laut Polizei hatten sich dort rund 2.000 Menschen dem Protest angeschlossen.

In Hamburg gab es Gewalt gegen Polizisten



Bei der Hamburger Demonstration unter dem Motto "Gegen Wehrpflicht - Gen Z regelt!" sind Einsatzkräfte der Polizei von einigen Demonstrierenden mit Pyrotechnik und Baustellenabsperrungen beworfen worden. Die Bereitschaftspolizei gehe mit "unmittelbarem Zwang" dagegen vor, postete die Polizei auf ihrem WhatsApp-Channel.

Vermummte Demonstranten



Im Verlauf der Demonstration hatten schwarz gekleidete und teils vermummte Menschen rot-weiße Plastik-Baustellenabsperrungen auf dem Steindamm in der Nähe des Hauptbahnhofes aus ihren Verankerungen gerissen und auf die Straße geworfen. Später wurden die Plastikteile im Bereich der U-Bahnstation Lohmühlenstraße auch angezündet. Die Polizei schritt ein, trieb die Menge wieder auseinander und setzte teils auch Pfefferspray gegen die Demonstrierenden ein. Das Feuer wurde schließlich mithilfe eines Wasserwerfers gelöscht.



Zu der Demonstration in Hamburg waren mehrere tausende Menschen gekommen. Die Polizei sprach zunächst von Teilnehmenden-Zahlen im mittleren vierstelligen Bereich. Konkrete Zahlen nennt die Polizei erst nach Abschluss der Demonstration. Eine Sprecherin des Organisationsteams ging von rund 6.000 bis 7.000 Demonstrantinnen und Demonstranten aus.

In Köln wurde eine Demo von der Polizei abgesagt

Wegen der Vermummung einiger Teilnehmer und dem Einsatz von Pyrotechnik hat die Polizei in Köln den Demonstrationszug der Initiative "Gen Z regelt" kurzfristig abgesagt. "Die Demo wird als Standkundgebung weitergehen", sagte eine Polizeisprecherin am Samstagnachmittag. Das bedeute, dass die Versammlung am Rheinufer weitergehe. Die Polizei appelliere an die Zurückhaltung der Teilnehmenden. Bislang sei die Teilnehmerzahl unter den 15.000 angemeldeten Menschen geblieben, sagte die Sprecherin.



In NRW waren in mehreren Städten Demonstrationen geplant, deren Organisatoren sich den Forderungen der Initiative "Gen Z regelt" angeschlossen hatten. Bezogen auf die Anmeldezahlen sollte diejenige in Köln die größte sein.

Die Polizei hatte sich angesichts bundesweit angekündigter Jugendproteste auf einen Großeinsatz eingerichtet. Es waren Drohnen im Einsatz, Wasserwerfer standen bereit.



Die "Gen Z regelt"-Initiative hat in ganz Deutschland zu Aktionen aufgerufen. Demonstriert werden soll für mehr Geld für das Schulsystem, konsequenten Klimaschutz, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten und gegen eine Einführung der Wehrpflicht.

(dpa)