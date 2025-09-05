Politik

MRT-Untersuchungen sind begehrt. (Foto: dpa/Patrick Pleul)

05.09.2025

Gesetzlich Versicherte haben das Nachsehen

Monatelanges Warten auf CT- und MRT-Untersuchungen – warum das so ist, wollte die AfD wissen

Gesetzlich Versicherte, die eine Computertomografie (CT) oder eine Magnetresonanztomografie (MRT) benötigen, können ein Lied davon singen: Die Wartezeiten sind fast immer absurd lang. Das hat 2023 auch die Radiologengruppe 2020, ein bundesweiter Verband, in der Ärztezeitung beklagt. Verschärft werde das Problem, weil Kliniken die Untersuchungen aus Kostengründen häufig nicht mehr selbst anböten, sondern an Praxen auslagerten. So betragen laut dem Verband die Wartezeiten für eine Mammografie zur Brustkrebsdiagnose in Niedersachsen bis zu 180 Tage – in einigen Regionen Bayerns sogar bis zu 248 Tage.


Die AfD hat nachgefragt und eine ernüchternde Antwort vom Gesundheitsministerium erhalten

 

Die Landtags-AfD wollte jetzt in einer schriftlichen Anfrage an die Staatsregierung wissen, wie Fallzahlen und Wartezeiten in Bayern aussehen und wie man das Problem lösen will. Die Antwort fällt ernüchternd aus. Das Gesundheitsministerium teilt mit, dass CT- und MRT-Untersuchungen deutlich zugenommen haben: 2014 seien 2,2 Millionen Untersuchungen bei gesetzlich Versicherten abgerechnet worden, 2024 bereits drei Millionen Untersuchungen.

Das Ministerium kann keine Angaben zu den Wartezeiten machen. Es erklärt aber, dass der Bund die Länder verpflichtet hat, für Notfälle Terminhotlines einzurichten. Diese seien unter 116 117 erreichbar. Fragt sich, was als Notfall durchgeht. Verdacht auf Schlaganfall? Knieschmerz? Fakt ist: Wer ein CT oder MRT benötigt, hat Beschwerden und wünscht sich eine zeitnahe Abklärung.

Es gibt genug Radiologiepraxen, sagt das Gesundheitsministerium


Erstaunlich ist, dass das Ministerium keinen Handlungsbedarf sieht. Es seien „ausreichend ärztliche Kapazitäten“ vorhanden, der Bereich Radiologie sei sogar „überversorgt“. Henrik Michaely, Vorstand der Radiologengruppe 2020, bestätigt: Die Zahl der Ärzte sei nicht das Problem. Sondern die Budgets der Krankenkassen – die seien unterfinanziert. Das führe dazu, dass die Untersuchungen nicht mehr kostendeckend durchgeführt werden könnten, sobald das Budget in einem Quartal erschöpft ist. In diesem Fall führten Praxen CT und MRT oft nicht mehr durch, „da dann nicht nur kein Gewinn erzielt werden kann, sondern effektiv nicht gedeckte Kosten anfallen“. Weshalb Kassenpatienten warten müssen. (Waltraud Taschner)

 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll eine Helmpflicht für Pedelecfahrer eingeführt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!