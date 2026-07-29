Politik

Die gesetzliche Altersvorsorge soll nun um eine Kapitalrente ergänzt werden. (Foto: dpa/CHROMORANGE, Christian Ohde)

29.07.2026

Gesetzliche Altersvorsorge: Mehr Rendite mit der Schweden-Rente

Langfristig könnte die gesetzliche Altersvorsorge von der Nutzung des Aktienmarkts profitieren

2028 soll die neue Kapitalrente in Deutschland starten. 0,5 Prozent, später ein Prozent, werden dafür vom Bruttolohn abgezogen und am Kapitalmarkt angelegt. Das Gleiche zahlt der Arbeitgeber. Ziel ist es, die staatliche Rente wieder auf ein langfristig auskömmliches Niveau zu heben. Vorbild ist dabei Schweden: Dort wurde die Kapitalrente 1999 eingeführt.

Für alle, die in den kommenden Jahren in Rente gehen, soll es einen Ausgleich aus Steuermitteln geben. Sie zahlen schließlich erst mal höhere Abgaben, profitieren aber kaum von der Kapitalrente. Erst nach Jahrzehnten machen sich die Zinseffekte bemerkbar.

Das zeigt auch der Onlinerechner, den das Nachrichtenmagazin Der Spiegel erstellt hat. Der Rechner liefert Anhaltspunkte, was die Kapitalrente an zusätzlichem Ertrag bringen könnte. So könnte jemand mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 51.600 Euro, der in zehn Jahren in Rente geht, inflationsbereinigt mit gerade einmal 37 Euro im Monat zusätzlich rechnen. Angenommen wurde eine Rendite von 7 Prozent, wie sie im Schnitt etwa der MSCI-World-Fonds erwirtschaftet.

Nach 20 Jahren wären es 119 Euro, nach 40 Jahren schon 463 Euro – wohlgemerkt ebenfalls inflationsbereinigt. Zum Vergleich: Die durchschnittliche gesetzliche Bruttorente nach mindestens 35 Einzahlungsjahren beträgt aktuell 1692 Euro. So könnte die neue Kapitalrente die gesetzliche Altersvorsorge tatsächlich für die nächsten Jahrzehnte absichern.

Gewerkschaftsnahe Ökonomen kritisieren, dass die Rentenreform erst einmal weitere Kosten nach sich zieht. Sie zweifeln auch die Renditeannahmen von mehr als 5 Prozent an. Doch der Blick nach Schweden zeigt: Es kann funktionieren. Der staatlich verwaltete Kapitalrentenfonds AP7 erwirtschaftet dort seit seiner Einführung jährlich durchschnittlich 11 Prozent Rendite. (Thorsten Stark)
 

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