Politik

Eva Lettenbauer (links) und Gisela Sengl wollen weiter Landesvorsitzende bleiben. (Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand)

17.09.2025

Grünen-Landesvorsitzende in Bayern wollen weitermachen

Die bayerischen Grünen könnten nach einer kürzlichen Umfrage das Stimmungstief der Ampel-Jahre überwunden haben. Die beiden Landeschefinnen sehen keinen Grund zum Aufhören

Bei den bayerischen Grünen wollen die zwei Landesvorsitzenden Eva Lettenbauer und Gisela Sengl beim Parteitag im Oktober als Doppelspitze gemeinsam wieder antreten. Das sagten die beiden Politikerinnen der "Augsburger Allgemeine". "Wir ergänzen uns: zwei Generationen, zwei Blickwinkel", sagte Lettenbauer der Zeitung.

Lettenbauer hat seit sechs Jahren einen der beiden Vorsitzendenposten inne, die frühere Landtagsabgeordnete und Biobäuerin Sengl seit Anfang vergangenen Jahres. Bei dem Parteitag im Januar 2024 hatten beide zunächst gegeneinander kandidiert. "Wir sind als Team zusammengewachsen und wollen beim Parteitag Ende Oktober auch wieder gemeinsam antreten", sagte Lettenbauer nun.

Bei den bayerischen Kommunalwahlen im nächsten Frühjahr werden die Grünen nach Worten der beiden Politikerinnen in vielen kleinen Gemeinden neu antreten, Ziel sind auch Bürgermeister- und Landratssessel. Lettenbauer nannte als Beispiele den Landkreis Würzburg sowie Augsburg oder Regensburg. Im Mai hatten der Grünen-Kandidat Martin Heilig die Oberbürgermeisterwahl in der Stadt Würzburg gewonnen.

Sengl warf CSU-Chef Markus Söder vor, AfD-Positionen zu übernehmen, um verlorene CSU-Wähler zurückzuholen. "Das Gegenteil ist eingetreten, er spielt der AfD in die Hände." Die Grünen profitieren nach Sengls Worten mittelbar: "Wir hingegen haben Mitgliederzuwachs, weil Söders Kurs viele Menschen gegen ihn aufbringt." In einer Forsa-Umfrage lagen die Grünen in der vergangenen Woche bei 15 Prozent, besser als in Umfragen verschiedener Institute im vergangenen Jahr. Die AfD ist demnach im Aufwind, während die CSU laut Umfrage an Zuspruch verloren hat. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollte eine Wehrpflicht sowohl für Männer als auch für Frauen gelten?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!