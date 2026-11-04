Hubert Aiwanger ist tot

Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ist tot. Der 55-jährige Freie-Wähler-Chef und bayerische Wirtschaftsminister wurde leblos in einem Berliner Hotel entdeckt. Zur Todesursache ist noch nichts bekannt. Aiwanger war seit 2006 Vorsitzender des bayerischen FW-Landesverbandes, seit 2010 auch Bundesvorsitzender - er war das Gesicht der Freien Wähler.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist nach eigenen Worten geschockt über die Nachricht vom Tod seines Vize-Regierungschefs Hubert Aiwanger (Freie Wähler). "Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger ist eine absolute Tragödie. Wir sind alle zutiefst geschockt", schrieb Söder auf X. "Unsere Gedanken sind nun zuerst bei seiner Familie und seinen Kindern. Wir trauern mit ihnen und beten für sie." (BSZ)