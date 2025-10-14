Politik

Einige Menschen nahmen am Montagabend an der Versammlung "We Will Dance Again!" anlässlich der Freilassung der Geiseln der Hamas in der Nähe der Münchner Synagoge teil. (Foto: dpa/ Ehsan Monajati)

14.10.2025

Hunderte Menschen feiern in München Geisel-Freilassung

Mehr als zwei Jahre hatten die Menschen auch in München um die Freilassung der Geiseln der Hamas gebangt. Nun sind Freude und Erleichterung groß

Mehrere Hundert Menschen haben am Abend in München die Freilassung der Geiseln der Hamas gefeiert. Zu der Kundgebung unter dem Motto "We Will Dance Again!" an der Synagoge kamen nach Polizeiangaben rund 300 Menschen. Viele Teilnehmer trugen Israel-Flaggen, einige lagen sich in den Armen.
Im Rahmen der Vereinbarung über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg waren zuvor alle noch lebenden israelischen Geiseln freigelassen worden, die von der islamistischen Hamas in den Gazastreifen verschleppt worden waren.

Gehisste Israel-Flagge eingeholt

Die Stadt München holte nach der Freilassung der 20 letzten lebenden Geiseln derweil die am Rathaus gehisste Israel-Flagge ein. Die Flagge war dort nach dem tödlichen Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität aufgezogen worden. 

Oberbürgermeister Dieter Reiter sagte: "Ich bin erleichtert, dass mehr als zwei Jahre nach dem schrecklichen Überfall auf Israel nun endlich auch die letzten lebenden Geiseln frei sind, die Waffen schweigen und wir Hoffnung auf einen Friedensprozess haben dürfen." Man habe nun die Israel-Flagge am Rathaus abnehmen können. "Heute ist ein Tag, an dem wir zumindest vorsichtig optimistisch sein können, dass ein Frieden im Nahen Osten möglich ist. Wir stehen weiter fest an der Seite unserer israelischen Partnerstadt Be'er Sheva." (dpa)
 

